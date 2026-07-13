Izrael dobio datum izbora: Glasanje koje mnogi vide kao referendum o Netanjahuu

Izraelski parlament Kneset objavio je da će parlamentarni izbori zvanično biti održani 27. oktobra, što znači da će ovo biti prvi put od 1988. godine da se izbori održavaju posle ispunjenog punog četvorogodišnjeg mandata.

Odluka je doneta pošto je predlog zakona o raspuštanju Kneseta prošao u prvom čitanju u junu, što je moglo potencijalno da pomeri izbore sa originalnog zakonski određenog datuma, 27. oktobra.

Izbori se uveliko smatraju kao referendum o vođstvu premijera Benjamina Netanjahua.

Šef grupe vladajuće koalicije Ofir Kac iz Likud partije rekao je da će na kraju, bez obzira na sve što je rečeno Kneset ispuniti svoj puni mandat što je, kako je dodao "nešto što se nije dogodilo 40 godina", prenosi danas Džerusalem post.

On je pohvalio mandat vlade navodeći da su usvojili devet budžeta i stotine zakona za dobrobit građana države Izrael.

"Pošto je aktuelni parlament pozvan da ide do kraja svog mandata i izbori su zakonom određeni za 27. oktobar, bez predviđanja skraćenja mandata Knesetu, nije potrebno usvajati zakon o raspuštanju Kneseta", rekla je pravna savetnica parlamenta Sadžit Afik.

To će biti prvi izbori od napada palestinskog militantnog Hamasa 7. oktobra 2023. koji je pokrenuo napad na Pojas Gaze i otvorio druge frontove za Izrael u regionu.

Kneset će automatski biti raspušten 17. jula, rekla je Afik.

Netanjahu (76), premijer sa najdužim stažom u istoriji Izraela, objavio je nameru da se kandiduje za novi mandat.

Poslednje ankete međutim pokazuju da većina Izraelaca želi da on ode.

Bivši načelnik generalštaba Gadi Eizenkot izgleda da je njegov glavni rival.

Bes izazvan bezbednosnim propustima oko napada 7. oktobra je i dalje živ i nastavlja da opterećuje Netanjahuovu popularnost, prenose mediji.

Autor: S.M.