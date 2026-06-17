Brnabić: Očekujem da izbori budu u periodu od kraja septembra do novembra

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da izbori budu održani u periodu od kraja septembra do novembra i dodala da će oni biti sigurno najvažniji izbori u istoriji Srbije.

"Jedina nadležna institucija za raspisivanje tih izbora je predsednik Republike. Tako da ja očekujem, kao što je i on rekao. Mislim da je on dao neku vremensku odrednicu bilo kog trenutka od kraja septembra do novembra, tako da ja očekujem da budu tad", rekla je Brnabić za Radio Beograd odgovarajući na pitanje kada očekuje da budu izbori u Srbiji.

Dodala je da situacija u svetu postaje sve kompleksnija za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku, a koje žele takođe da budu i na evropskom putu i navela da se iz tog razloga nada da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatiti poziv iz SNS da bude kandidat za premijera.

"Zbog toga se iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas iz Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera, zato što mislim da je ovaj trenutak toliko težak i toliko kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije", rekla je Brnabić.

Autor: Pink.rs