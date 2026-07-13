'Sam sam sve platio' - Džet-ski, luksuzni hotel i Antalija: Evo koliko STVARNO košta odmor mađarskog premijera

Fotografije mađarskog premijera Petra Mađara na odmoru u Turskoj izazvale su veliku pažnju javnosti i brojne komentare na društvenim mrežama. Nakon što su se pojavile kritike zbog letovanja, premijer je poručio da je kompletan odmor platio iz sopstvenog džepa, kako prenos Index.hr.

Njegova izjava otvorila je jedno sasvim drugo pitanje - koliko danas zapravo košta letovanje kakvo je izabrao prvi čovek mađarske vlade?

Tačan iznos nije poznat, jer trošak zvanično nije objavljen. Ipak, na osnovu aktuelnih cena turističkih aranžmana i usluga u Antaliji moguće je napraviti okvirnu tržišnu procenu.

Koliko košta luksuzno letovanje u Antaliji?

Antalijska rivijera godinama važi za jednu od najpopularnijih destinacija na Mediteranu, a tokom jula cene su među najvišim u godini.

Za boravak u hotelu sa pet zvezdica potrebno je izdvojiti između 250 i 600 evra po noći, u zavisnosti od lokacije, kategorije i usluge. Za sedmodnevni odmor to znači okvirno između 1.750 i 4.200 evra za smeštaj.

Na to treba dodati i ostale troškove.Okvirna računica hotel visoke kategorije (7 noći): 1.750–4.200 € avionske karte Budimpešta – Antalija: 200–450 € po osobi rentiranje džet-skija: 70–120 € za 20–30 minuta, odnosno 250–400 € za celodnevni najam restorani, transferi i dodatni sadržaji: 500–1.000 €

Koliko bi ukupno mogao da košta ovakav odmor?

Na osnovu javno dostupnih tržišnih cena, letovanje ovog tipa za porodicu može da vredi između 3.000 i 6.000 evra, dok luksuznije varijante sa ekskluzivnim smeštajem, privatnim transferima i dodatnim sadržajima lako prelaze 8.000 evra.

Važno je naglasiti da se radi o proceni zasnovanoj na aktuelnim cenama turističke ponude u Antaliji, a ne o stvarnim troškovima koje je imao mađarski premijer.

Turska i dalje među favoritima Evropljana

Uprkos rastu cena poslednjih godina, Turska ostaje jedna od najtraženijih letnjih destinacija za turiste iz centralne i jugoistočne Evrope. Kombinacija luksuznih hotela, razvijene turističke infrastrukture i široke ponude aktivnosti na vodi čini Antaliju jednom od najkonkurentnijih destinacija na Mediteranu.

Zbog toga ne čudi što upravo ovakva letovališta biraju i političari, sportisti i poznate ličnosti, čiji odmori često privuku pažnju javnosti gotovo jednako kao i njihove političke ili profesionalne aktivnosti.

Autor: D.B.