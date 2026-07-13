Šokantni detalji pljačke u Luvru: Šef je bio razočaran plenom, očekivao je više! (FOTO)

Dvojica muškaraca uhapšenih zbog krađe nakita vrednog 88 miliona evra iz pariskog Luvra, koja se odigrala u noći između 14. i 15. oktobra prošle godine, otkrila su tokom ispitivanja bizaran detalj – nalogodavac pljačke bio je nezadovoljan „ulovom“.

Kako prenosi Le Monde, Abdulaјe N. i Gelamalah A. su istražiteljima priznali da su provalu u galeriju Apolo izveli po naređenju klijenta čije ime i dalje kriju iz straha za bezbednost svojih porodica. Organizator, međutim, nije bio impresioniran.

„Mislio je da smo mogli da uzmemo više“, izjavio je Abdulaјe N. tokom saslušanja.

Provalnici su koristili lift za nameštaj kako bi se popeli na balkon prvog sprata i ušli u muzej kroz prozor. Abdulaјe je priznao da su tokom bega napravili amatersku grešku – kruna carice Evgenije, supruge Napoleona III, ispala mu je iz torbe i pretrpela velika oštećenja.

„Da, to sam bio ja. Ispalo mi je iz torbe. Ono što smo uradili nije bilo ispravno, veoma je ozbiljno“, rekao je uhapšeni dok su mu sudije pokazivale fotografije oštećene krune.

Dok Abdulaјe tvrdi da je znao da ide u Luvr, njegov saučesnik Gelamalah A. tvrdi da je bio prevaren. „Nikada ne bih kročio tamo da sam znao. Rekli su mi da će to biti zlatara u Parizu“, izjavio je on, dodajući da je za akciju trebalo da dobije između 20.000 i 25.000 evra.

Obojica su angažovana svega dva ili tri dana pre akcije, uz video snimak galerije koji im je poslužio kao plan. Iako su uhapšeni, lokacija na kojoj se nalazi ostatak nakita – tijare, broševi i minđuše – ostaje nepoznata, baš kao i identitet organizatora koji je, prema rečima lopova, očekivao mnogo ambiciozniji plen.

Autor: D.S.