Gosti izginuli u požaru jer je vlasnik strahovao od neplaćenih računa? Novi detalji užasa u pabu

Pab u Bangkoku koji je postao mesto najsmrtonosnijeg požara u gradu u poslednjih 17 godina saopštio je da će sarađivati u istrazi o navodnom nemaru, dok je broj stradalih porastao na 30.

Lokalna uprava okruga saopštila je u utorak da su još tri osobe preminule nakon razornog požara koji je izbio u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Prvobitna procena službi za vanredne situacije pokazala je da je požar izazvao kratak spoj na klima-uređaju koji se nalazio u plafonu.

Vlasti su potvrdile identitet 27 žrtava, dok tri osobe još nisu identifikovane. Veruje se da su većina stradalih državljani Tajlanda. Od povređenih, 24 osobe su u kritičnom stanju, 15 ima povrede srednje težine, dok je 36 zadobilo lakše povrede i pušteno je kući.

Šef nacionalne policije Kitirat Fanpet rekao je novinarima u ponedeljak da je, u ovom trenutku, policija utvrdila nemar kao glavnu teoriju koja usmerava istragu.

U saopštenju objavljenom u ponedeljak uveče na društvenim mrežama, pab Rong Beer Na Ladprao izrazio je "najdublje izvinjenje zbog ovog tragičnog incidenta" i uputio saučešće porodicama stradalih.

Pab, koji se nalazi na severu grada, takođe je obećao punu podršku istrazi i "transparentnom procesu utvrđivanja činjenica", nakon što su zvaničnici pokrenuli istragu o tome da li su izlazi bili dostupni u trenutku izbijanja požara.

Većina žrtava pronađena je zarobljena u kupatilima bez prozora, u blizini jednog od zadnjih izlaza, rekao je Kitirat. Taj izlaz nije korišćen, a ljudi možda nisu mogli da dođu do njega jer im je put blokirao sto za prodaju slatkiša koji je tu bio postavljen ili zato što je bilo previše mračno da pronađu izlaz, naveo je on.

Pristup drugom izlazu u blizini kuhinje takođe je možda bio sužen zbog polica i ormarića, rekao je policijski načelnik nakon obilaska mesta požara u ponedeljak.

Dodao je da postoje naznake da su neka izlazna vrata možda bila zaključana.

U video-snimku koji je objavila kancelarija premijera Anutina Čanvirakula tokom njegovog obilaska mesta nesreće, lider je obavešten da su jedna vrata koja su ranije služila kao izlaz bila zaključana, jer se vlasnik plašio da će gosti izaći bez plaćanja računa.

Na vratima je stajao natpis "samo za osoblje", a ona su mogla da se otvore ka spolja, ali je jedan zvaničnik rekao Anutinu da gosti toga verovatno nisu bili svesni. "Da su krenuli ovim putem, sve bi bilo u redu", odgovorio je Anutin.

Istražitelji takođe proveravaju plafon iznad bine za nastupe, rekao je Kitirat. Policija će ispitati da li su u dekoraciji korišćeni zapaljivi materijali i kako su električne instalacije postavljene kroz plafon.

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude kako beže dok plamen izbija iz prizemne zgrade, a crni dim se širi ka nebu.

Oni koji su uspeli da izađu kroz prednja vrata morali su da prođu kroz vatru, zadobivši stravične povrede.

Dečko 31-godišnje žene koja je uspela da istrči iz zapaljene zgrade rekao je lokalnom mediju Khaosod da su joj prolaznici pomogli da ugasi plamen na odeći i telu. Kada su se ponovo sreli, rekao je da mu je rekla: "Ne mogu više da izdržim. Toliko me boli. Da li sam i dalje lepa?"

Mnogi koji su preživeli bez povreda uspeli su to samo pukom srećom, poput Kaevudona Pongpanija (24), zaposlenog u pabu koji je u trenutku izbijanja požara koristio kupatilo koje se nalazilo izvan glavnog objekta.

Video je ljude kako beže od plamena i počeo je da doziva svog brata.

"Vrelina je bila nepodnošljiva, nisam mogao da se vratim unutra", rekao je Pongpani.

Njegov mlađi brat Pongpaset, takođe radnik u pabu, u tom trenutku nalazio se unutra.

Obojica braće bili su radnici migranti iz susednog Laosa. Kaevudon je u ponedeljak otišao u mrtvačnicu policijske bolnice kako bi identifikovao telo svog brata.

"Želim da ga odnesem kući roditeljima. Moji roditelji čekaju da im se deca vrate zajedno, ali sada jednog više nema", rekao je.

Autor: S.M.