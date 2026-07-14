Novi udari američke vojske na Iran: Pogođene desetine ciljeva, prvi put upotrebljeni pomorski dronovi-kamikaze

Najnovija serija koordinisanih vazdušnih i pomorskih udara koje je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) izvela 12. jula protiv vojnih ciljeva u Iranu ne predstavlja samo još jedan u nizu izolovanih incidenata, već signalizira duboku eskalaciju u borbi za kontrolu nad jednim od najvažnijih svetskih pomorskih koridora.

Pogodivši desetine meta na više lokacija širom Irana, Vašington je poslao nedvosmislenu poruku Teheranu da se strateški fokus menja sa odbrane na direktno slabljenje iranskih ofanzivnih kapaciteta.Ono što ovaj talas napada izdvaja od prethodnih operacija jeste uvođenje novih taktičkih elemenata na ratištu. Pored tradicionalne upotrebe borbene avijacije i ratnih brodova, američke snage su po prvi put u realnim borbenim uslovima integrisale jurišne pomorske dronove-kamikaze. Ova tehnološka inovacija ukazuje na jasnu nameru Pentagona da na iransku doktrinu asimetričnog ratovanja odgovori istom merom, koristeći autonomne sisteme na vodi i u vazduhu kako bi se smanjio rizik po sopstveno ljudstvo.

Sistematskim ciljanjem iranskih priobalnih radara, protivvazdušne odbrane, raketnih položaja i malih jurišnih čamaca, SAD nastoje da neutrališu infrastrukturu koja direktno ugrožava civilne marince. Sa vojnog aspekta, ovi udari imaju za cilj da operativno „oslepe“ iranske snage na obali i onemoguće brzo delovanje njihovih brzih čamaca, koji su mesecima unazad bili glavno oruđe za presretanje trgovačkih brodova. Retorika koja prati ovu vojnu akciju dodatno ogoljava duboke geopolitičke tenzije u regionu. Direktna poruka američke komande da Hormuški tesnac predstavlja međunarodni plovni put koji „Iran ne kontroliše“ otvoren je diplomatski šamar ambicijama Teherana da se pozicionira kao neprikosnoveni čuvar kapije Persijskog zaliva. Za Vašington, sloboda plovidbe nije samo pravni princip, već stub globalne ekonomske stabilnosti.

Za globalnu ekonomiju, ulog je ogroman jer kroz ovaj tesnac prolazi petina svetske nafte. Bilo kakav trajniji prekid saobraćaja izazvao bi momentalne potrese na energetskim tržištima. Pokretanjem ovako masovnih udara, SAD pokazuju spremnost da uđu u otvoreniji sukob kako bi suzbile iransku strategiju pretnji i samovoljnih deklaracija. Ključno pitanje koje sada ostaje otvoreno jeste da li će ovi precizni udari postići efekat odvraćanja ili će, naprotiv, gurnuti region u novi krug asimetrične odmazde.