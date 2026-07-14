Zajednički front 14 zemalja protiv kineskih pretenzija: Arbitražna odluka o Južnom kineskom moru je konačna i obavezujuća

Povodom desete godišnjice istorijske odluke Arbitražnog tribunala o Južnom kineskom moru, vlade 14 država predvođene Sjedinjenim Američkim Državama objavile su zajedničko saopštenje u kojem su potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost očuvanju slobodnog, otvorenog i na međunarodnom pravu zasnovanog Indo-pacifičkog regiona.

Potpisnice ove deklaracije, među kojima su Australija, Kanada, Estonija, Nemačka, Italija, Japan, Letonija, Litvanija, Novi Zeland, Filipini, Rumunija, Slovenija i Velika Britanija, podsetile su na jednoglasnu odluku donetu 12. jula 2016. godine u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora (UNCLOS). Oni su naglasili da se svi pomorski sporovi moraju rešavati mirnim putem i da pomenuta presuda predstavlja pravno obavezujući i konačni akt koji definiše pomorska prava između Kine i Filipina.

U tekstu saopštenja se eksplicitno reafirmiše stav Arbitražnog tribunala da Kina nema nikakav pravni osnov za svoja ekspanzivna teritorijalna potraživanja u Južnom kineskom moru, uključujući i ona koja se zasnivaju na takozvanim „istorijskim pravima“. Koalicija država je posebno istakla važnost poštovanja slobode plovidbe i preleta, kao i drugih međunarodno priznatih i zakonitih načina korišćenja morskog prostora. Izražen je oštar protest protiv svih jednostranih akcija i destabilizujućih poteza koji upotrebom sile ili prisile ugrožavaju stabilnost čitavog regiona.

Posebna zabrinutost iskazana je povodom angažovanja kineske obalske straže, vojnih snaga i pomorskih milicija u svrhe uznemiravanja, blokiranja ili zastrašivanja zakonitih operacija koje druge države sprovode na moru ili u vazdušnom prostoru. Saveznici upozoravaju da ovakvi postupci direktno ugrožavaju bezbednost lokalnih ribara i vojnog osoblja, te da ozbiljno narušavaju regionalni mir. Na kraju, potpisnice su pozvale sve strane da se strogo pridržavaju odluke iz 2016. godine i obavezale se da će u saradnji sa Asocijacijom nacija jugoistočne Azije (ASEAN) nastaviti da promovišu viziju Južnog kineskog mora kao zone prosperiteta, saradnje i bezbedne legalne trgovine.