Crvena linija za Moskvu: NATO, EU i Britanija ujedinjeni u odgovoru na ruski sajber udar na energetski sistem Poljske

Severnoatlantski savet je u svom zvaničnom saopštenju istakao da najoštrije osuđuje uporne i zlonamerne sajber aktivnosti Rusije, koja aktivno koristi svoj sajber ekosistem za ciljanje saveznika i partnera, napominjući da te akcije predstavljaju direktnu pretnju bezbednosti Alijanse.

U tekstu deklaracije se naglašava da NATO stoji ujedinjen i solidaran sa svim državama članicama koje su pogođene ovim napadima, a koji su prevashodno usmereni na kritičnu nacionalnu infrastrukturu i vladine institucije. U tom kontekstu, Alijansa je zvanično podržala izjave Velike Britanije i Evropske unije kojima se osuđuju ove aktivnosti i dokazuje povezanost ruskih državnih struktura sa sajber kriminalcima. Takođe, snažno su pozdravljene sankcije uvedene svim pojedincima i entitetima koji pomažu i podstiču ruske hakerske operacije.

Alijansa je direktno pozvala Moskvu da hitno obustavi ove destabilizujuće akcije koje grubo zanemaruju dogovorene međunarodne norme odgovornog ponašanja država u sajber prostoru, podsećajući da se NATO odlučno zalaže za slobodan, otvoren, miran i bezbedan internet. Kako bi se suprotstavio ovim rastućim pretnjama, NATO je dodatno unapredio svoju sajber poziciju jačanjem okvira za integraciju sajber efekata u sve operacije, misije i aktivnosti samog saveza. Kao jasan odgovor na tekuće ruske kampanje protiv saveznika i Ukrajine, najavljeno je dalje jačanje zajedničke odbrane i nepokolebljiva podrška Kijevu.

Na kraju saopštenja šalje se oštro upozorenje da je NATO spreman da upotrebi pun spektar svojih kapaciteta kako bi se odvratio, odbranio i suprotstavio svim sajber pretnjama. Alijansa je poručila da je u potpunosti pripremljena da na ove pretnje odgovori u vreme i na način koji sama izabere, a u strogom skladu sa međunarodnim pravom.

Ovakvo odlučno oglašavanje i upozorenje Severnoatlantskog saveta usledilo je kao direktna reakcija na seriju ozbiljnih hibridnih operacija čija je centralna meta bila Republika Poljska. Konkretan povod za reakciju bili su koordinisani sajber udari na poljsku energetsku mrežu, uključujući sisteme kombinovanih toplana i elektrana, sa jasnim ciljem izazivanja masovnog prekida u snabdevanju električnom energijom i destabilizacije ove države članice. Prema deklasifikovanim obaveštajnim podacima saveznika, iza ovih sabotaža stoji Centar 16, specijalizovana jedinica ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), koja godinama unazad, često u saradnji sa privatnim ruskim IT kompanijama i sajber kriminalcima, sprovodi ofanzivne operacije protiv kritične infrastrukture širom Evrope. Upravo je ovaj direktan napad na poljski energetski sektor predstavljao crvenu liniju koja je pokrenula sinhronizovani i istorijski odgovor NATO-a, EU i Velike Britanije.

