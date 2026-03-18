ALARM U ZALIVU: UAE i Katar upozoravaju na svetsku katastrofu, Teheran poručuje – 'Ovo je vaše samoubistvo!'

Arapske zemlje Persijskog zaliva uputile su najoštrije upozorenje do sada, navodeći da napadi na energetsku infrastrukturu povezani sa iranskim gasnim poljem "Saut Pars" predstavljaju direktnu pretnju globalnoj energetskoj bezbednosti i regionalnoj stabilnosti.

UAE i Katar u strahu od eskalacije

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da gađanje postrojenja povezanih sa poljem "Saut Pars" – koje je zapravo produžetak katarskog polja "Nort Fild" – predstavlja opasnu eskalaciju.

"Ciljanje energetske infrastrukture nije samo pretnja snabdevanju svetskog tržišta, već i direktan rizik po civile, plovidbu i životnu sredinu", navodi se u saopštenju UAE, uz poziv svim stranama na maksimalnu uzdržanost.

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova, Mažed al-Ansari, opisao je ove napade kao "opasan i neodgovoran korak" koji ugrožava bezbednost čitavog regiona.

Galebaf: "Ovo je vaše samoubistvo"

Sa druge strane, odgovor iz Teherana je brutalan. Predsednik iranskog parlamenta, Mohammad Bager Galebaf, oglasio se povodom napada na naftnu infrastrukturu porukom koja ne ostavlja mesta sumnji:

"Napad neprijatelja na našu naftnu infrastrukturu za njih znači samoubistvo. Jednačina 'oko za oko' je na snazi i počeo je novi nivo sukoba", objavio je Galebaf na mreži X.

شب گذشته مردم ایران همه طراحی‌های دشمن را نقش بر آب کردند. آنها از مردم ایران عصبانی و ناامید هستند و با حمله به زیرساخت‌ها می‌خواهند شکست‌های میدانی خود را پنهان کنند.البته این به معنای خودکشی برای آنهاست.



معادلهٔ چشم در برابر چشم برقرار است و سطح جدیدی از درگیری آغاز شده است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) 18. март 2026.

Dok cene nafte divljaju, a arapske monarhije pokušavaju da se distanciraju od američko-izraelskih udara, svet sa zebnjom iščekuje naredni potez Irana koji bi mogao potpuno da parališe globalnu ekonomiju.

Autor: D.S.