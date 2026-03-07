IRANSKI PREDSEDNIK SE IZVINIO ZEMLJAMA ZALIVA ZA NAPADE: Brutalno odgovorio na zahtev američkog predsednika za bezuslovnu predaju, Tramp pobesneo! (VIDEO)

Iranski predsednik Masud Pezeškijan se u subotu izvinio zbog napada na zemlje regiona, čak i dok su njegove rakete i dronovi leteli ka zemljama Persijskog zaliva.

Takođe je odbacio zahteve američkog predsednika Donalda Trampaza bezuslovnu predaju, rekavši da je to "san koji bi trebalo da ponesu u grob“.

Masud Pezeškijan, jedan od članova trostranog saveta za vođstvo koji nadgleda Iran od vazdušnog napada 28. februara kojim je započeo rat i ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, uputio je prkosnu poruku tačno nedelju dana nakon početka sukoba koji se proširio regionom, potresao globalna tržišta i vazdušni saobraćaj i ostavio samo iransko rukovodstvo znatno oslabljenim stotinama izraelskih i američkih vazdušnih napada.

Poruka iranskog predsednika

Poruka, naizgled snimljena u žurbi bez profesionalne opreme za emitovanje, ponovo je podvukla ograničena ovlašćenja koja vode teokratski lideri nad svojom Revolucionarnom gardom, koja kontroliše balističke rakete usmerene na Izrael i druge.

Ona je bila odgovorna samo Hamneiju i sada izgleda da sama bira svoje mete kako se sukob širi.

Ubrzo nakon Pezeškijanove poruke, Tramp je u subotu upozorio na društvenim mrežama da će još iranskih zvaničnika postati mete u ratu, napisavši: „Danas će Iran biti veoma teško pogođen!“ U svojim komentarima na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je primetio Pezeškijanovo izvinjenje.

„Pod ozbiljnim razmatranjem za potpuno uništenje i sigurnu smrt, zbog lošeg ponašanja Irana, nalaze se područja i grupe ljudi koje nisu bile razmatrane za ciljanje do ovog trenutka“, napisao je Tramp, bez preciznijeg objašnjenja.

Dok je iranski predsednik pokušavao da ublaži rastući bes arapskih zemalja Zaliva zbog napada, samo nekoliko sati ranije talas raketa i dronova poremetio je letove na međunarodnom aerodromu u Dubaiju, ciljao veliko saudijsko naftno postrojenje i više puta naterao ljude da beže u sklonište u Bahreinu.

Pezeškijan je takođe nastavio sa kritikama Trampovog poziva Iranu da se bezuslovno preda Americi.

„To je san koji bi trebalo da ponesu u grob“, rekao je.

U Pezeškijanovoj izjavi u subotu se navodi da je tročlani iranski savet rukovodstva bio u kontaktu sa oružanim snagama zbog napada.

„Trebalo bi da se izvinim susednim zemljama koje je Iran napao, u svoje ime“, rekao je predsednik.

Another Iranian attack drone hit Dubai International Airport, barely missing Concourse A. pic.twitter.com/axvNdrXUFn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 07. март 2026.

„Od sada, ne bi trebalo da napadaju susedne zemlje ili da ispaljuju rakete na njih, osim ako nas te zemlje ne napadnu. Mislim da bi ovo trebalo da rešimo diplomatskim putem.“

SAD kažu da predstoji intenzivnije bombardovanje

Nije bilo predvidljivog kraja borbi.

Trampova administracija odobrila je novu prodaju oružja Izraelu u vrednosti od 151 milion dolara nakon što je Tramp rekao da neće pregovarati sa Iranom bez njegove „bezuslovne predaje“.

Američki zvaničnici upozorili su na predstojeću kampanju bombardovanja za koju su rekli da će biti najintenzivnijado sada u nedelju dana dugom sukobu.

Iranski ambasador u UN rekao je da će zemlja „preduzeti sve neophodne mere“ da se odbrani.

U borbama je poginulo najmanje 1.230 ljudi u Iranu, više od 200 u Libanu i 11 u Izraelu, prema zvaničnicima u tim zemljama. Šest američkih vojnika je ubijeno.

Takođe, rano u subotu, dolazeće rakete iz Irana naterale su ljude da se upute ka skloništima od bombi širom Izraela, a glasne buke su se čule u Jerusalimu. Nije bilo neposrednih izveštaja o žrtvama izraelskih službi za vanredne situacije.

Iran napada države Persijskog zaliva dok se borbe šire

Kao znak širenja prirode sukoba, sirene su se oglasile rano u subotu u Bahreinu dok su iranski napadi ciljali ostrvsko kraljevstvo.

Saudijska Arabija je saopštila da je uništila dronove koji su se kretale ka njenom ogromnom naftnom polju Šajbah i oborila balističku raketu lansiranu ka vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan, u kojoj se nalaze američke snage.

U Dubaiju se jutros čulo nekoliko eksplozija, a vlada je saopštila da je aktivirala protivvazdušnu odbranu.

Putnici koji su čekali letove na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju našli su se sprovedeni u železničke tunele na prostranom aerodromu nakon što se oglasila uzbuna.

Kasnije tog jutra, avio-kompanija za duge relacije Emirejts saopštila je da su „svi letovi do i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg“.

Ubrzo nakon toga, odluka je poništena i Emirejts je saopštila da će avio-kompanija nastaviti sa radom.

Autor: A.A.