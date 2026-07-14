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ITALIJA: Donji dom parlamenta odbacio izbornu reformu premijerke Đorđe Meloni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini ||

Donji dom italijanskog parlamenta danas nije usvojio nacrt izbornih reformi koji je predložila stranka „Braća Italije“ premijerke Đorđe Meloni.

Nakon burne rasprave, predlog o uvođenju proporcionalnog sistema glasanja, koji bi pobedničkoj koaliciji omogućio dodatna „bonus“ mesta u parlamentu, nije dobio potrebnu podršku. Nacrt je odbijen tesnim rezultatom – 188 glasova bilo je „za“, dok je 187 poslanika glasalo „protiv“.

Iako su koalicioni partneri „Braće Italije“, stranke Liga i Napred Italija, najavili podršku ovoj meri, rezultat glasanja ukazuje na to da je deo poslanika iz redova vladajuće većine glasao protiv predloga svoje premijerke.

Đorđa Meloni je nakon glasanja izrazila nezadovoljstvo, nazvavši ovakav ishod „propuštenom prilikom za Italijane“.

S druge strane, opozicione stranke levog centra pozdravile su rezultat glasanja, ocenivši da on dokazuje da premijerka Meloni više nema potpunu kontrolu nad svojom parlamentarnom većinom. Opozicija je ovim povodom uputila i zahtev za ostavkom premijerke.

Autor: D.S.

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