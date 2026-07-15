Eksplozije na jugu Irana: Napadnut i grad Bandar Abas

Više eksplozija odjeknulo je večeras na jugu Irana, uključujući područja u blizini Bandar Abasa, Ahvaza i ostrva Kešm, dok je iranska državna novinska agencija javila da je u novom američkom napadu gađana i oblast u blizini grada Bandar Abasa.

Iranska državna televizija prenela je da se čulo šest eksplozija zapadno od grada Bandar Abasa na jugu zemlje.

Prema istom izvoru, eksplozije su se čule i između sela Taheruji i grada Sirika, kao i u Ahvazu i na ostrvu Kešm.

Zvaničnik iranske provincije Huzestan izjavio je da su tri lokacije u okolini grada Ahvaza, na jugozapadu zemlje, bile meta napada, prenela je Al Džazira.

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Autor: Marija Radić