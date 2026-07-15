Francuska usvojila zakon o eutanaziji za neizlečivo obolele: Sledi ocena ustavnosti

Poslanici francuske Narodne skupštine usvojili su danas zakon kojim se pod strogo propisanim uslovima omogućava medicinski potpomognuto okončanje života odraslih osoba obolelih od neizlečivih bolesti. Za zakon je glasalo 291 poslanik, dok je 241 bio protiv, čime je okončana višegodišnja parlamentarna rasprava o jednom od najosetljivijih društvenih i etičkih pitanja u Francuskoj.

Usvajanjem zakona ispunjeno je obećanje predsednika Francuske Emanuela Makrona o uspostavljanju novog francuskog modela za pitanja završetka života.

"Godine 2022. obavezao sam se da otvorim ovaj put zajedno sa građanima Francuske. Ozbiljno, ponizno i uz puno poštovanje naše demokratije, to obećanje je ispunjeno", poručio je Makron na društvenoj mreži Iks nakon glasanja, prenosi "Figaro".

Predsednica Narodne skupštine Jael Bron-Pive izjavila je da je parlament "dorastao zadatku" i ocenila da je reč o najdužoj skupštinskoj raspravi još od osamdesetih godina prošlog veka.

Iako je donji dom dao konačnu saglasnost, zakon neće odmah stupiti na snagu. Predsednik Senata Žerar Larše i premijer Sebastijen Lekorni najavili su da će zatražiti ocenu ustavnosti pred Ustavnim savetom, koji će imati rok do mesec dana da odluči da li je zakon u skladu sa Ustavom Francuske.

Predlog zakona prvenstveno predviđa medicinski potpomognuto samoubistvo, odnosno mogućnost da pacijent, pod strogo definisanim uslovima, dobije i sam primeni smrtonosni lek. Samo osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da same uzmu lek moći će da dobiju pomoć lekara ili medicinske sestre.

Pravo na ovu proceduru imaće punoletni francuski državljani ili osobe sa legalnim boravkom u Francuskoj koje boluju od teške i neizlečive bolesti opasne po život, nalaze se u uznapredovaloj ili terminalnoj fazi bolesti, trpe nepodnošljive ili neotklonjive bolove i zahtev podnose slobodnom voljom.

Zakonom je precizirano da psihička patnja sama po sebi neće biti dovoljan osnov za odobravanje medicinski potpomognutog okončanja života, kao ni da osobe sa teškim psihijatrijskim poremećajima ili neurodegenerativnim bolestima, poput Alchajmerove bolesti, neće imati pravo na ovu proceduru.

Zahtev će podnositi sam pacijent, a medicinski tim biće dužan da ga razmotri u roku od 15 dana. Nakon najmanje dva dana perioda za razmišljanje, pacijent će morati da potvrdi svoju odluku. Ukoliko zahtev bude odobren, pacijent će moći da primeni lek u vreme i na mestu koje sam izabere, uključujući sopstveni dom ili zdravstvenu ustanovu, uz prisustvo članova porodice ili drugih bliskih osoba ukoliko to želi.

Sve troškove procedure pokrivaće francuski sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prema istraživanjima javnog mnjenja, većina građana Francuske podržava legalizaciju medicinski potpomognutog okončanja života. Udruženje za pravo na dostojanstvenu smrt ocenilo je da će zakon omogućiti ljudima da "slobodno i potpuno svesno odluče da okončaju nepodnošljivu patnju", dok protivnici upozoravaju da bi mogao da izvrši pritisak na starije osobe, teško obolele i osobe sa invaliditetom.



Autor: D.S.