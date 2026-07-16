AKTUELNO

Svet

Zelenski imenovao vršioca dužnosti ministra odbrane

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poverio je vršiocu dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine Jevgeniju Hmari da privremeno preuzme vođenje Ministarstva odbrane, do njegovog zvaničnog imenovanja na tu funkciju, javlja UNIAN.

Zelenski je to saopštio na svom Telegram kanalu, navodeći da je sa Hmarom razgovarao o izvođenju dalekometnih operacija protiv Rusije, kao i o obezbeđivanju potrebne opreme za jedinice i Odbrambene snage Ukrajine.

"Naložio sam Jevgeniju Hmari da obavlja dužnost ministra, nastavi reformu sektora odbrane i obezbedi Ukrajini sve rezultate o kojima smo razgovarali. Nakon što budu završene neophodne pravne procedure, obratiću se poslanicima sa zahtevom da podrže Jevgenija Hmaru za ministra odbrane Ukrajine", izjavio je Zelenski.

Autor: S.M.

#Ministar odbrane

#Ministarstvo odbrane

#Rusija

#Ukrajina

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

BOMBA! Zelenski planira da se kandiduje ponovo za predsednika, veleobrt u Ukrajini

Svet

Zelenski pisao Trampu sa apelom za produbljivanje saradnje

Svet

Zelenski pravi čistku u svojim redovima

Svet

Zelenski poručio da ruski napadi na civile potvrđuju neophodnost dalje podrške Ukrajini

Svet

Zelenski: Rusija priprema masovno granatiranje teritorije Ukrajine

Politika

Zelenski u Atini: Prva stanica evropske turneje posvećena energetskom sporazumu sa Grčkom