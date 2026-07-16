Zelenski imenovao vršioca dužnosti ministra odbrane

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poverio je vršiocu dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine Jevgeniju Hmari da privremeno preuzme vođenje Ministarstva odbrane, do njegovog zvaničnog imenovanja na tu funkciju, javlja UNIAN.

Zelenski je to saopštio na svom Telegram kanalu, navodeći da je sa Hmarom razgovarao o izvođenju dalekometnih operacija protiv Rusije, kao i o obezbeđivanju potrebne opreme za jedinice i Odbrambene snage Ukrajine.

"Naložio sam Jevgeniju Hmari da obavlja dužnost ministra, nastavi reformu sektora odbrane i obezbedi Ukrajini sve rezultate o kojima smo razgovarali. Nakon što budu završene neophodne pravne procedure, obratiću se poslanicima sa zahtevom da podrže Jevgenija Hmaru za ministra odbrane Ukrajine", izjavio je Zelenski.

Autor: S.M.