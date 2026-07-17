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Skoro 5.000 mrtvih u Venecueli: Nove crne brojke lede krv u žilama

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug AP/Pedro Mattey ||

Broj poginulih u dva zemljotresa koja su krajem juna pogodila Venecuelu porastao je na 4.930, dok je više od 20.000 ljudi smešteno u privremene kampove, saopštile su danas vlasti.

Prema podacima koje je objavio predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez na Telegramu, u zemljotresima je povređeno 16.740 ljudi, dok je 6.462 osobe spaseno.

Vlasti navode da je 17.907 ljudi ostalo bez domova, a da je 21.210 osoba smešteno u 107 privremenih kampova.

U zemljotresima je oštećeno 856 objekata, od kojih se 190 potpuno urušilo.

U saniranju posledica učestvuje više od 65.000 ljudi, uključujući strane spasioce, pripadnike državnih službi i volontere.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi.

Nakon katastrofe, vlasti su proglasile vanredno stanje, a međunarodna zajednica uputila je spasilačku i humanitarnu pomoć.

Autor: A.A.

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