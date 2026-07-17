Steže se obruč oko Moskve: Norveška se pridružila međunarodnom sudu za zločin agresije u Ukrajini

Norveška vlada donela je odluku da se zvanično pridruži Specijalnom tribunalu za zločin agresije protiv Ukrajine, čime je postala jedna od država osnivača ovog tela.

Pozivanje Rusije na odgovornost za zločine počinjene u Ukrajini ostaje ključni prioritet za zvanični Oslo.

Norveška je 10. jula formalno postala potpisnica sporazuma slanjem obaveštenja generalnom sekretaru Saveta Evrope.

Ovaj korak usledio je nakon što je Savet Evrope, na ministarskoj sednici održanoj 15. maja 2026. godine u Moldaviji, doneo zvaničnu odluku o uspostavljanju Tribunala, što je tada podržalo 36 zemalja, uključujući Norvešku i Evropsku uniju.

Fokus na vojni i politički vrh Rusije

Specijalni tribunal će biti usmeren isključivo na najviše političke i vojne lidere koji su odgovorni za planiranje, pripremu, pokretanje ili izvršenje zločina agresije protiv Ukrajine.

„Ovo je prekretnica u naporima Norveške da pozove Rusiju na odgovornost za njenu agresiju na Ukrajinu. Ozbiljna kršenja međunarodnog prava moraju imati jasne posledice, a osnivanje Specijalnog tribunala je važan deo tog posla“, izjavio je ministar spoljnih poslova Norveške, Espen Bart Eide (Espen Barth Eide).

Eide je naglasio da je ruska agresija izazvala ogromnu patnju milionima ljudi, zbog čega je od presudne važnosti da ruski lideri koji su doneli odluku o pokretanju ovog nezakonitog rata odgovaraju pred licem pravde.

Međunarodni legitimitet i finansiranje

Tribunal će se finansirati i nadgledati preko Upravnog odbora, uspostavljenog kroz prošireni delimični sporazum u okviru institucionalnog sistema Saveta Evrope. Norveški parlament (Storting) već je dao saglasnost za učešće zemlje u ovom telu, a namera o pristupanju ranije je najavljena i kroz Nansenov program podrške Ukrajini.

Za Norvešku je, kako se navodi, bilo ključno da ovaj tribunal:

Bude čvrsto utemeljen na međunarodnom pravu.

Uživa širok međunarodni legitimitet.

Dopunjuje rad drugih pravosudnih organa, uključujući Međunarodni krivični sud (ICC) i nacionalne istrage koje se već vode u Ukrajini i drugim zemljama.

Zvanični Oslo je poručio da će napori da se Rusija pravno i finansijski pozove na odgovornost za rat teći ruku pod ruku sa daljom snažnom vojnom i civilnom podrškom koju Norveška pruža Ukrajini.