Napad ajkule kod obale Tasmanije: Povređen ronilac, preživeo HOROR U VODI

Muškarac star 31 godinu povređen je u napadu ajkule kod obale Tasmanije u Australiji, saopštila je danas australijska policija.

Prema navodima policije, ronilac je bio na oko 50 metara od obale u oblasti Advenčer Bej na ostrvu Bruni kada ga je ujela ajkula, preneo je Rojters.

Kako je saopštio policijski inspektor Daren Latam, povređeni muškarac uspeo je da dopliva do obale uz pomoć drugih ronilaca.

Žrtva je zadobila povrede podlaktice koje nisu opasne po život i helikopterom je prebačena u bolnicu, gde se nalazi u stabilnom stanju.

Policija je navela da nakon incidenta nije bilo novih prijava o prisustvu ajkule u tom području.

Napad kod Tasmanije usledio je nakon više incidenata sa ajkulama u australijskim vodama tokom prethodnih meseci, uključujući nekoliko napada sa smrtnim ishodom u državama Zapadna Australija i Kvinslend.

Rojtersova analiza podataka iz australijske baze podataka o incidentima sa ajkulama pokazuje postepeni porast susreta, pri čemu je zemlja u proseku imala skoro 29 incidenata godišnje tokom poslednje decenije, u odnosu na prosek od oko 16 godišnje u 2000-im.

Autor: Marija Radić