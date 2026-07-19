Po Trampovom naređenju: SAD osmu noć zaredom izvodile napade na Iran

Sjedinjene Američke Države su, po naređenju predsednika Donalda Trampa, osmu noć zaredom izvodile napade na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

U okviru tih napada, SAD su posebno gađale snage Iranske revolucionarne garde koje su, kako se veruje, u petak izvele napad na vojnu bazu u Jordanu u kojem je poginulo najmanje dvoje američkih vojnika, saopštio je Pentagon, prenosi CBS Njuz.

Još jedan pripadnik američkih snaga vodi se kao nestao nakon iranskog napada, dok je više američkih vojnika ranjeno.

SAD su takođe pogodile iranske vojne objekte za obalsko osmatranje i protivvazdušnu odbranu, pomorske kapacitete, kao i skladišta raketa i dronova, s ciljem slabljenja iranskih vojnih kapaciteta, saopštila je Centralna komanda (CENTCOM) i potvrdila da su napadi okončani oko 23.30 časova po loklanom vremenu.

Ranije u subotu, iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei izjavio je u subotu da je "potpis predsednika Trampa potpuno bezvredan i lišen kredibiliteta" i upozorio SAD na posledice ukoliko nastave sa napadima.

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Autor: Marija Radić