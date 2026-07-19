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Dramatično u Americi: 50 miliona ljudi na udaru vremenskih nepogoda i dima od šumskih požara iz Kanade (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Yuki Iwamura ||

Više od 50 miliona ljudi na severoistoku SAD i u regionu srednjeg Atlantika suočava se sa rizikom od ozbiljnih vremenskih nepogoda ovog vikenda, dok dim od šumskih požara iz Kanade i dalje utiče na kvalitet vazduha, preneli su danas američki mediji.

Upozorenje na moguće ozbiljne vremenske nepogode na snazi je za područje od doline Ohaja, preko srednjeg Atlantika, pa sve do severoistoka, prenosi CBS Njuz.

Stanovnici gradova kao što su Njujork, Vašington, Filadelfija, Pitsburg i Klivlend mogli bi se suočiti sa snažnim vetrovima, krupnim gradom, pojavom izolovanih tornada i bujičnim poplavama.

Na snazi je upozorenje na moguće snažne grmljavinske oluje za Čikago, Itaku, Klivlend i Pitsburg.

Za Filadelfiju i Vašington izdato je upozorenje na moguću pojavu tornada, koje važi do 21 čas po lokalnom vremenu, uz mogućnost nastanka tornada kategorije EF-2.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da stanovnicima severoistoka, na potezu od Vašingtona do Bostona, prete lokalizovane bujične poplave, s obzirom na to da se očekuju talasi oluja usled približavanja hladnog fronta tom regionu.

U Njujorku je bilo na snazi upozorenje na poplave dok se grad pripremao za grmljavinske oluje i jake udare vetra.

Očekuje se da će hladni front doneti poboljšanje kvaliteta vazduha ugroženog od dima nastalog u požarima na severoistoku Kanade.

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Autor: Marija Radić

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