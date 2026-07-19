RAZORNA KATASTROFA U VENECUELI: Broj žrtava zemljotresa porastao na 5.119

Broj stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 5.119, saopštio je predsednik narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Prema poslednjem izveštaju, povređeno je više od 16.700 osoba, 128.324 porodice dobilo je direktnu pomoć, dok je 21.470 ljudi zbrinuto u 107 privremenih kampova postavljenih za one koji su izgubili svoje domove. Prema ažuriranim podacima, do sada je iz ruševina spaseno 6.462 ljudi, prenosi televizija Globovision. Vlasti izveštavaju i o 1.350 naknadnih potresa nakon glavnih udara.

U izveštaju se navodi da je 17.907 građana ostalo bez krova nad glavom, a pogođeno je 856 zgrada, od kojih se 190 srušilo. Rodrigez je istakao da je distribuirano 10.063 tone hrane i preko 32 miliona litara vode, dok je medicinsku negu dobilo 38.292 pacijenata.

U akcijama spasavanja i pružanja pomoći operativno je raspoređeno 30.989 pripadnika osoblja, 31.745 volontera i 2.278 međunarodnih spasilaca. Nacionalna vlada poručuje da su napori i dalje usmereni na pomoć ugroženima, strukturne procene i proširenje kapaciteta za reagovanje u najpogođenijim područjima.

Podsetimo, Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koja su se dogodila u razmaku od 39 sekundi. Nakon katastrofe proglašeno je vanredno stanje, a međunarodna zajednica uputila je značajnu spasilačku i humanitarnu pomoć.

Autor: D.S.