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Džinovski skakavci okupirali Tursku: Primećeni u još jednoj provinciji, građani u panici!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ben Curtis ||

Džinovski skakavci, koji su se navodno preko Balkana proširili na Tursku i oblast Mramornog mora, primećeni su sada i u različitim delovima provincije Bursa, prenose danas turski mediji.

Nakon Jedrena, Istanbula i Kodžaelija, ovi ogormni skakavci primećeni su i u Bursi.

Građani su mobilnim telefonima snimili ove skakavce koji deluju zastrašujuće i privlače pažnju svojom veličinom, prenosi Hurijet.

Veliki skakavci, koji su se poslednjih dana često viđali u pojedinim delovima Istanbula, izazvali su zabrinutost među stanovnicima.

Mnogi ljudi, uspaničeni zbog toga što skakavci kroz otvorene prozore ulaze u poslovne prostore i domove, naročito u večernjim satima, a takođe sleću na balkone i u bašte, delili su svoja iskustva na društvenim mrežama.

Na snimcima se vidi kako skakavci, dugački i više od deset centimetara, dugo vremena miruju na prozorima i zidovima, a pojedini građani su, pokušavajući da udalje ove velike skakavce od svojih domova, pribegli različitim metodama.

Stručnjaci kažu da su skakavce doneli vetrovi sa Balkana, a da se njihov enormni rast i razmnožavanje mogu povezati sa globalnim klimatskim promenama, veoma toplom zimom i prolećem praćenim padavinama.

Džinovski skakavci nisu opasni, ne napadaju ljude i ne predstavljaju direktnu pretnju po zdravlje.

Autor: D.S.

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