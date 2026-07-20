OBJAVLJEN SNIMAK NAPADA: Požar i eksplozija ispred sedišta FBI u Njujorku

Jedan muškarac je priveden nakon što je jutros aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) na Menhetnu, u kojoj se nalazi i kancelarija američke Službe za imigraciju i carine (ICE), a u incidentu su povređene tri osobe, od kojih su dve prevezene u bolnicu, saopštile su američke vlasti.

Incident se dogodio oko 8,30 časova po lokalnom vremenu ispred zgrade na adresi Federal Plaza 26, u blizini njujorške Gradske kuće i saveznih sudova.

Direktor FBI Kaš Patel saopštio je da je osumnjičeni odmah priveden i da Zajednička radna grupa FBI za borbu protiv terorizma vodi istragu o okolnostima incidenta.

"Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi Federal Plaza 26 u Njujorku. Osumnjičeni je u pritvoru, a za sada su prijavljene dve lakše povrede", naveo je Patel u objavi na društvenoj mreži Iks, preneo je "Gardijan".

Na snimcima objavljenim u američkim medijima vidi se gust beli dim ispred ulaza u zgradu, kao i veliki broj pripadnika policije i federalnih službi koji opkoljavaju i privode osumnjičenog.

Kako navodi ABC njuz, u incidentu su povređene dve osobe, civil i savezni službenik koji su zadobili lakše povrede zbog čega su privremeno bile zbrinute.

A video shows the moment a suspect started a fire outside of 26 Federal Plaza in Lower Manhattan, where a federal immigration court is located. More: https://t.co/Qgi8dXyKUq pic.twitter.com/ZOlAGTtsRP — Eyewitness News (@ABC7NY) 20. јул 2026.

Požar je, prema navodima američkih medija, najverovatnije izazvan pirotehničkim sredstvima postavljenim u kolica na kojima se nalazio natpis "ICE, dalje od naših ulica" (ICE out of our streets).

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani nazvao je incident "duboko uznemirujućim".

"Laknulo mi je što niko nije ozbiljno povređen i što je osumnjičeni u pritvoru. Naša administracija će nastaviti da radi na tome da je svaki Njujorčanin bezbedan u svom gradu i da pozvaće na odgovornost svakoga ko tome preti", naveo je Mamdani u objavi na društvenim mrežama.

Američki mediji podsećaju da je incident usledio u vreme pojačanih protesta protiv Službe za imigraciju i carine i imigracione politike administracije predsednika Donalda Trampa.

Tokom prethodnih meseci održano je više demonstracija zbog postupanja saveznih imigracionih službi, nakon više smrtnih slučajeva povezanih sa njihovim akcijama.

Autor: Marija Radić