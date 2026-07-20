Stejt departmen SAD: Kuba kao epicentar civilizacijskog subverzivnog rata

Najnoviji izveštaj Državnog sekretarijata SAD, objavljen pod nazivom „Kuba: Prestonica komunizma 21. veka“, donosi fundamentalni zaokret u analizi decenijskog konflikta između Vašingtona i Havane.

Ovaj dokument baca potpuno novo svetlo na prirodu kubanskog delovanja, sugerišući da srž sukoba nikada nije ležala u konvencionalnim okvirima ekonomske politike, pitanjima suvereniteta ili teritorijalnih sporova u karipskom basenu. Umesto toga, strateška arhitektura dokumenta definiše kubansku dugoročnu politiku kao sveobuhvatnu revoluciju usmerenu protiv samih temelja zapadne civilizacije.

Decenijama se kubansko pitanje u međunarodnoj politici posmatralo kroz prizmu zaostavštine Hladnog rata, raketne krize i ekonomskog embarga, što je u javnosti često zamagljivalo stvarne asimetrične domete njihovog delovanja.

Komunizam 21. veka, sa Havanom kao svojom ideološkom prestonicom, evoluirao je iz klasičnog vojnog i rigidnog blokovskog suprotstavljanja u sofisticirani proksij rat na kulturnom, informacionom i kognitivnom planu. U svetlu novih globalnih promena, Kuba se više ne može posmatrati kao izolovano ostrvo sa anahronim društvenim uređenjem, već kao dinamičan centar za izvoz subverzivnih doktrina koje imaju za cilj destabilizaciju zapadnih demokratskih sistema iznutra, slabljenje njihove kohezije i urušavanje unutrašnjeg legitimiteta ključnih institucija. Najopasniji aspekt ove strategije, kako se eksplicitno navodi u analizi, ogleda se u primeni inovativnih i izuzetno perfidnih metoda psihološkog i ideološkog delovanja.

Fokus operacija uticaja trajno je pomeren sa spoljnih pritisaka na unutrašnju infiltraciju zapadnih društava, pri čemu su primarna meta postale mlađe generacije, studenti i akademska zajednica.

Sistematskim plasiranjem specifičnih narativa kroz digitalne platforme, alternativne medije i kulturne kanale, ova strategija teži da ubedi decu Zapada da odbace, osude i aktivno se okrenu protiv sopstvenog istorijskog, političkog i kulturnog nasleđa. Time se svesno podstiče proces kognitivne demontaže, gde se bazične tekovine slobodnog sveta – poput vladavine prava, individualnih sloboda i demokratskog poretka – unutar samog Zapada počinju doživljavati kao represivni mehanizmi koje treba srušiti.

Ova strategija ne traži kapitulaciju neprijateljske vojske na bojnom polju, već teži da uništi volju društva za otporom tako što će njegovu sopstvenu decu pretvoriti u protivnike sistema iz kojeg su potekla. Dokument Državnog sekretarijata šalje jasnu poruku da se odbrana demokratskog poretka u savremenom dobu ne može voditi isključivo klasičnim vojnim arsenalom ili ekonomskim sankcijama. Suočavanje sa bezbednosnim izazovom koji personifikuje Havana zahteva hitno prepoznavanje kognitivnih i hibridnih pretnji, kao i aktivnu zaštitu obrazovnog, medijskog i informacionog prostora od stranog mešanja i manipulacije.

Zapadna društva moraju razviti snažne mehanizme otpornosti protiv istorijskog i kulturnog revizionizma koji se koristi kao geopolitičko oružje, jer ishod ovog dugotrajnog sukoba neće biti odlučen na geografskim granicama, već u domenu ideja, vrednosti i lojalnosti budućih nosilaca donosenja odluka.

Autor: Pink.rs