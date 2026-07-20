Hlor procurio u bazen, otrovano osmoro ljudi, dete (5) u kritičnom stanju: Drama u Italiji

Osmoro ljudi, među kojima je više dece, otrovano je danas nakon curenja hlora u sportskom centru u Mentani u Italiji, mestu oko 30 kilometara severoistočno od Rima.

Incident se dogodio oko 15.30 časova, kada je iz pumpe bazena, iz za sada neutvrđenih razloga, počela da curi velika količina hlora. Na lice mesta odmah su izašli vatrogasci i karabinjeri iz Monterotonda i Mentane, koji su utvrdili visoku koncentraciju opasnog gasa.

Usled udisanja isparenja hlora, pomoć je zatražilo osmoro ljudi. Petogodišnji dečak prebačen je u bolnicu Sant'Andrea u Rimu sa najvišim stepenom hitnosti (crveni kod). Još četvoro dece, uzrasta od 10 do 15 godina, kao i tri odrasle osobe, hospitalizovani su sa srednjim stepenom hitnosti (žuti kod) u nekoliko lokalnih bolnica.

Iz predostrožnosti je evakuisano oko 50 osoba koje su se u tom trenutku nalazile u sportskom centru, koji je privremeno zatvoren.

U intervenciji su učestvovala četiri vozila hitne pomoći, tri medicinska vozila za vanredne situacije, tri patrole karabinjera iz Mentane i vatrogasci iz Montelibreta.

Prema dosadašnjim informacijama, nema drugih povređenih, a svi hospitalizovani nalaze se pod lekarskim nadzorom. Nadležne službe sprovode istragu kako bi utvrdile uzrok curenja hlora.

Autor: Marija Radić