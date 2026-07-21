Tragedija u Venecueli: Broj poginulih u razornim zemljotresima porastao na 5.278

Broj žrtava nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na 5.278, naveo je u poslednjem izveštaju predsednik Narodne skupštine Venecuele i šef štaba za stvaranje privremenih kampova i ubrzano planiranje stambenih projekata Horhe Rodrigez.

Od 24. juna kada su u roku od nekoliko sekundi registrovana dva jaka potresa, seizmička aktivnost se nastavila sa ukupno 1.405 naknadnih potresa.

Medicinska pomoć je stigla do 41.069 pacijenata, a prijavljeno je 16.740 povreda.

U izveštaju se navodi da je na terenu 2.278 međunarodnih spasilaca i 31.745 volontera koji su spasili 6.462 osobe.

Za stambene potrebe, nacionalna vlada održava 107 privremenih kampova, objekata u kojima trenutno živi 23.578 ljudi.

Prema zvaničnom izveštaju, 17.907 ljudi je izgubilo svoje domove, a ukupno 856 zgrada se srušilo.

Što se tiče logistike isporuke humanitarne pomoći za 128.324 porodice kojima je pomoć pružena, vlasti izveštavaju o kumulativnoj distribuciji 37.885.128 litara vode za piće i 10.964 tone hrane u pogođenim područjima.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi.

Nakon katastrofe, vlasti su proglasile vanredno stanje, a međunarodna zajednica uputila je spasilačku i humanitarnu pomoć.

Autor: D.S.