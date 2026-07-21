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Stejt department izdao upozorenje Amerikancima zbog tenzija na Bliskom istoku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Stejt department izdao je upozorenje američkim državljanima zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku, navodeći da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije.

Preporuke i bezbednosne mere za putnike

„Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku trebalo bi da budu oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, periodična zatvaranja vazdušnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima“, navodi se u saopštenju na platformi Iks.

Stejt department pozvao je građane da prate bezbednosna obaveštenja američkih ambasada i konzulata, lokalnih vlasti i medija.

Upozorenje se odnosi i na Amerikance van regiona, kojima se savetuje da preispitaju putovanja na Bliski istok i kroz taj region. Američke diplomatske misije, uključujući i one izvan Bliskog istoka, bile su mete napada, navodi se u saopštenju, uz upozorenje da bi Iran i grupe koje ga podržavaju mogle da ciljaju američke interese ili lokacije povezane sa SAD i njihovim državljanima širom sveta.

Autor: D.S.

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