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Eskalacija na Bliskom istoku: Skoro 100 povređenih američkih vojnika, posada napustila napadnuti brod

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP ||

koro 100 američkih vojnika zadobilo je povrede tokom protekle dve nedelje sukoba, dok je posada broda pogođenog u Ormuzkom moreuzu bila prinuđena da napusti plovilo, saopštili su zvaničnici, a preneo američki CNN.

Nove žrtve i nastavak udara

Pentagon je saopštio da je od 7. jula blizu 100 pripadnika američke vojske zadobilo povrede različitog stepena, uglavnom lakše. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na ciljeve u Iranu, nakon što je predsednik Donald Tramp obećao odmazdu za ubijene vojnike, dok su iranski državni mediji izvestili o eksplozijama na više lokacija.

Istovremeno, britanska pomorska služba saopštila je da je posada broda napadnutog u ponedeljak u Ormuzkom moreuzu napustila plovilo i da se nalazi u čamcu za spasavanje.

Države Zaliva pod udarom, ali bez vojne reakcije

Tokom sukoba sa SAD, iranska protivofanziva je u velikoj meri usmerena na arapske države koje izlaze na Persijski zaliv, čime trpe značajnu štetu na energetskoj i naftnoj infrastrukturi.

Uprkos gubicima i napadima, lideri zemalja Zaliva za sada izbegavaju vojni odgovor. Stručnjaci ističu da bi dalja eskalacija ugrozila ambiciozne projekte modernizacije i privlačenja investicija u ovim zemljama, kao i da su svesni geografske blizine i činjenice da će Iran trajno ostati njihov sused sa kojim moraju da žive.

Autor: D.S.

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