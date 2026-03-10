AKTUELNO

Svet

Pentagon: Oko 140 američkih vojnika ranjeno u sukobu sa Iranom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Charles Dharapak, File ||

Oko 140 američkih vojnika ranjeno je tokom 10 dana sukoba sa Iranom, saopštio je danas Pentagon.

Portparol Pentagona Šon Parnel naveo je u saopštenju da je većina povreda lakše prirode i da se 108 vojnika već vratilo na dužnost, preneo je AP.

"Velika većina ovih povreda je bila lakša", rekao je Parnel, dodajući da je trenutno osam američkih vojnika teško povređeno.

Prema navodima američkih zvaničnika, povrede su posledica niza iranskih raketnih i napada dronovima izvedenih kao odgovor na sukob sa Sjedinjenim Američkih Državama.

U tim napadima poginulo je i sedam američkih vojnika raspoređenih u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, navedeno je u izveštajima.

Autor: Marija Radić

#Američki vojnici

#Iran

#Pentagon

#SAD

#vojnici

