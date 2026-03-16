Centralna komanda američke vojske otkrila: Evo koliki su gubici SAD od početka rata

Oko 200 američkih vojnika ranjeno je od početka rata sa Iranom, od kojih 10 teško, izjavio je kapetan Tim Hokins, portparol američke Centralne komande (CENTCOM), kapetan Tim Hokins.

On je rekao za AP da se od 200 ranjenih američkih vojnika, više od 180 vratilo na dužnost.

Pentagon je objavio prošle sedmice da je oko 140 američkih vojnika ranjeno od početka rata sa Iranom, od kojih osam teško.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: — U.S. Central Command (@CENTCOM) 16. март 2026.

Od početka rata u Iranu, poginulo je 13 pripadnika američke vojske, prema podacima Pentagona.

