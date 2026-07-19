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Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija, novi udari na Iran kao kazna za IRGC

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je pogibija američkih vojnika tragedija, ali da je misija u Iranu i dalje od ključnog značaja.

Tramp je branio akcije protiv Irana nakon što je američka vojska saopštila da je pokrenula nove vazdušne udare kako bi kaznila Revolucionarnu gardu Irana (IRGC) zbog napada u Jordanu u kojem su poginula dva američka vojnika, prenosi Njujork Post.

"Učinili smo to jer ne želimo da Iran dođe do nuklearnog oružja. To samo pokazuje koliko su (Iranci) loši", rekao je američki predsednik.

Dva američka vojnika poginula su u petak tokom odbrane od napada iranskim balističkim raketama i dronovima, saopštila je u međuvremenu Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Još jedan vojnik se vodi kao nestao, dok su četvorica drugih, koji su zbog povreda prebačeni u bolnice, kasnije otpuštena na kućno lečenje, dodaje se u saopštenju.

Na pitanje da li planira da kontaktira porodice poginulih vojnika, Tramp je odgovorio: "Naravno da hoću. Uvek to radim. Da".

Ranije u subotu, Tramp je za Njuznejšn (NewsNation) izjavio da ga uopšte ne zanima što je Teheran objavio da je istupio iz Memoranduma o razumevanju između dve zemlje, napominjući da su vojnici poginuli služeći svojoj zemlji.

Tramp je takođe branio svoje postupke nakon što su pojedini demokratski članovi Kongresa izjavili da je on kriv za smrt vojnika.

"Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Vijetnamu? Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Avganistanu u jednom danu? U jednom danu, pod vođstvom 'zadremalog' Džoa Bajdena", rekao je Tramp.

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Autor: Marija Radić

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