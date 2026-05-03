Tramp: SAD će povući i više od 5.000 vojnika iz Nemačke

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da će Sjedinjene Američe Države povući i više od 5.000 američkih vojnika iz Nemačke.

On je rekao novinarima na Floridi da će Vašington značno smanjiti broj vojnika u Nemačkoj i da će smanjenje biti "mnogo više od 5.000", prenosi Rojters.

Pentagon je ranije objavio da će SAD povući 5.000 vojnika iz Nemačke.

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je u petak da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, preneo je Rojters.

Ova odluka je doneta u trenutku sve većeg razdora između američkog predsednika Donalda Trampa i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi agencija.

Tramp je ranije ove sedmice zapretio smanjenjem broja američkih vojnika u Nemačkoj nakon sukoba sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, koji je u ponedeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata.

Tramp je u sredu izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od ukupno 40.000 koliko ih je stacionirano u Nemačkoj.

On je naveo na društvenim mrežama da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD.

Autor: Marija Radić

