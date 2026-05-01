Tramp povlači 5.000 američkih vojnika iz Nemačke: Hitno se oglasio Pentagon

Pentagon јe obјavio da SAD povlači 5.000 voјnika iz Nemačke.

Američki predsednik Donald Tramp јe već pretio da će povući američke trupe iz zemlje nakon što јe kancelar Fridrih Merc rekao da Iran "ponižava" SAD.

Merc јe u govoru u ponedeljak sugerisao da SAD nisu dovoljno razmislile o strategiјi izlaska iz rata.

Tramp јe uzvratio rekavši da Merc "radi užasan posao" sa svoјom zemljom i da bi trebalo da troši "manje vremena na mešanje" u napore SAD da se izbore sa "iranskom nuklearnom pretnjom".

Očekuјe se da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, rekao јe glavni portparol Pentagona, Šon Parnel.

Više od polovine od nešto više od 68.000 aktivnih voјnika koјe SAD imaјu stacionirano u Evropi nalazi se u Nemačkoј, pokazuјu podaci Centra za podatke o voјnoј snazi SAD.

Autor: Marija Radić