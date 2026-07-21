Udario je 21 PUT ČEKIĆEM U GLAVU i opljačkao: Objavljeni stravični detalji ubistva bivše britanske poslanice

Džošua Keri (28), optužen za ubistvo bivše britanske poslanice i mlađe ministarke En Vidikomb, navodno ju je 21 put udario čekićem u glavu i ukrao joj novčanik, rečeno je danas pred sudom u Vestminsteru.

Prema navodima tužilaštva, Keri je 8. jula, nešto posle podneva, stigao do osamljenog bungalova Vidikomb u mestu Hejtor u Devonu, gde je nekadašnja poslanica stranke Reform UK živela.

Na snimku kamere sa zvona na vratima vidi se kako se crveni automobil marke "Voksol Korsа" zaustavlja ispred objekta, rečeno je na saslušanju pred Vestminsterskim magistratskim sudom, piše britanski Independent.

Tužilac Kašir Malik rekao je da je kamera u hodniku zabeležila trenutak kada je 78-godišnja političarka sedela u kuhinji i ručala, pre nego što je optuženi ušao kroz ulazna vrata i pitao je: "Pretpostavljam da nemate bankovne kartice i ličnu kartu?"

Keri je potom, prema navodima optužnice, čekićem 21 put udario Vidikomb u glavu, a zatim je izvukao iz stolice i oborio na pod.

Bivšu poslanicu pronašao je narednog dana baštovan, koji je došao da proveri šta se dešava nakon što se nije pojavila na zakazanom intervjuu za televiziju Kanal 5.

Sud je saopštio da je preliminarni uzrok smrti "povreda glave naneta tupim predmetom".

Keri, koji je uhapšen nekoliko dana kasnije u svom domu u južnom Jorkširu, udaljenom više od 480 kilometara od mesta zločina, pojavio se pred sudom u sivoj zatvorskoj trenerci.

Tokom kratkog saslušanja govorio je samo kako bi potvrdio svoje ime, datum rođenja i adresu.

Tužilac Malik naveo je da su tokom pretresa kanti za smeće ispred njegove kuće pronađeni čekić i crne rukavice na kojima je pronađen DNK trag En Vidikomb.

Šef britanske policije za borbu protiv terorizma Lorens Tejlor izjavio je juče, prilikom objavljivanja optužnice, da se i dalje istražuje da li je napad imao politički motiv.

"Želim jasno da naglasim da se istraga o ovoj osobi, utvrđivanje njenih motiva i eventualnih širih aktivnosti u kojima je mogla da učestvuje, nastavlja", rekao je Tejlor.

Keri je, kako navodi BBC, uhapšen 11. jula zbog sumnje na ubistvo, ali je, nakon što su pronađeni novi dokazi dok je bio u pritvoru, ponovo uhapšen zbog sumnje da je "izvršio, prirpremio ili podsticao terorističke akte".

Telo sedamdesetosmogodišnje bivše poslanice pronađeno je 9. jula u njenoj kući u Hejtor Vejlu, u oblasti Devon, sa "teškim povredama", nakon intervencije hitne pomoći.

Policija Devona i Kornvola potom je saopštila da veruje da je napad na Vidikomb izvršen dan ranije, 8. jula, oko 12.30 časova.

Vidikomb je postala široko poznata javnosti nakon što je napustila parlament, učestvujući u rijaliti programima poput "Velikog brata".

Kasnije se pridružila Bregzit partiji i postala portparolka stranke Reform UK, poznate po stavovima protiv imigracije.

Vidikomb je bila poslanica Konzervativne partije u britanskom parlamentu od 1987. do 2010. godine, a tokom mandata bivšeg britanskog premijera Džona Mejdžora obavljala je nekoliko mlađih ministarskih funkcija.

Tokom svoje političke karijere, Vidikomb je bila poznata po svojim konzervativnim stavovima, uključujući protivljenje abortusu i proširenju prava LGBTQ+ zajednice.

Autor: Marija Radić