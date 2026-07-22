Tragedija! Poveo sina (11) na najopasniji vrh Elbrusa bez vodiča: Dečak poginuo, otac teško povređen

Dečak (11) je poginuo, a njegov otac Roman Motejko teško je povređen tokom uspona na Elbrus. Spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije uspeli su da stignu do Romana i njegovog sina koji su pali u provaliju tokom uspona, ali za dečaka nažalost nije bilo spasa.

Kako pišu lokalni mediji, Roman Motejko je zaljubljenik u planine i želeo je da osvoji istočni vrh Elbrusa - najtežu rutu, a na ovaj poduhvat je bio toliko rešen da je na uspon krenuo samo sa sinom, bez prijave rute i bez vodiča.

Spasioci su, ne gubeći vreme, krenuli na Elbrus specijalnim vozilom za sneg kako bi što pre pronašli Romana i njegovog sina koji su pali sa litice. U jednom trenutku morali su da nastave uspon peške. Na toj visini drugačije nije bilo moguće. Jak vetar, niska temperatura i izuzetno težak teren otežavali su potragu. Pripadnici spasilačkog alpinističkog tima stigli su do mesta nesreće tek 15 sati nakon što su primili dojavu.

Roman je prilikom pada zadobio višestruke prelome, dok je njegov 11-godišnji sin poginuo. Zbog loših vremenskih uslova povređeni otac i telo dečaka evakuisani su tek u nedelju ujutru.

Drugi alpinista im rekao da ne idu dalje

Otac i sin bili su povezani sigurnosnim užetom. Planirali su da stignu do najviše tačke istočnog vrha Elbrusa. Izabrali su jednu od najzahtevnijih ruta, na kojoj ima mnogo snega i leda, a vetar je često toliko jak da je teško ostati na nogama.

Tokom uspona sreli su jednog alpinistu koji ih je upozorio da je nastavak puta opasan i savetovao im da se vrate. Međutim, otac i sin odlučili su da rizikuju. Na visini od oko 4.000 metara dogodila se tragedija - puklo je sigurnosno uže.

Mediji pi[u da ovo nije bio prvi njihov pokušaj da osvoje Elbrus. Pre godinu dana Roman je sa sinom već pokušao da se popne na najvišu planinu Rusije, ali su morali da odustanu zbog lošeg vremena i simptoma visinske bolesti kod dečaka.

Porodica se pre nekoliko godina preselila u Stavropoljski kraj. Otac se zaljubio u prirodu Severnog Kavkaza i počeo da se bavi planinarenjem i alpinizmom. Sina je upisao u sekciju sportskog turizma.

Roman je sam odgajao dečaka. Nakon preseljenja razveo se od supruge. Ona je sa ćerkom otišla u Moskvu, dok je sin ostao da živi sa ocem. Živeli su u malom naselju. Muškarac je sina stalno vodio na planinarske izlete i u planine. U početku su osvajali manje vrhove, a zatim je sebi postavio cilj da sa jedanaestogodišnjim detetom stigne do samog vrha Elbrusa.

Komšije i porodični prijatelji više puta su ga odgovarali od zajedničkog uspona na Elbrus, ali nije želeo nikoga da posluša.

"Postupio je veoma nepromišljeno. Upozoravala sam ga, ali me nije poslušao", rekla je Irina, poznanica Romana Motejka.

Ne samo da su na uspon krenuli sami, bez vodiča, već nisu ni prijavili rutu Ministarstvu za vanredne situacije. Veruje se da je to bila svesna odluka, jer nadležni najverovatnije ne bi odobrili da jedanaestogodišnje dete učestvuje u tako zahtevnom usponu. Prvi usponi, i to na lakšim rutama, preporučuju se tek od 14. godine.

"Sa 14 godina preporučujemo samo lakše uspone i ne na tolikoj nadmorskoj visini kao što je Elbrus. Uspon sa 11 godina nosi velike rizike za dečji organizam, jer fiziološki još nije dovoljno razvijen da se izbori sa visinskom bolešću i nedostatkom kiseonika", rekao je Aleksej Ovčinnikov, viši koordinator alpinističkog spasilačkog odreda Saveza sportskog turizma Rusije.

Otac, opsednut alpinizmom, sada bi mogao da se suoči i sa krivičnim postupkom. Ipak, teško da postoji veća kazna od gubitka sopstvenog deteta.

Autor: Iva Besarabić