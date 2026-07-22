Ruska arktička regija Arhangelsk suočava se sa ozbiljnom energetskom i budžetskom krizom pred nadolazeću zimu, dok lokalni političari upozoravaju da oblast klizi ka vanrednom stanju ukoliko Moskva hitno ne pošalje finansijsku pomoć.

Poslanici regionalne skupštine potvrdili su da u budžetu nedostaju dve trećine sredstava potrebnih za subvencionisanje komunalnih preduzeća, dok usled kašnjenja isporuka i nedostatka novca direktno visi o koncu nabavka 21 hiljade tona uglja i 12 hiljada tona dizela neophodnih za rad lokalnih kotlarnica u izolovanim severnim okruzima.

Iako je regionalni guverner Aleksandar Cibulski ranije uveravao javnost da su sankcije Zapada prevaziđene i da lokalna privreda beleži stabilnost, stvarnost pokazuje da su prihodi od poreza na dobit drastično pali, pre svega usled krize u drvnoj industriji i opšteg ekonomskog pritiska.

Predstavnici vladajuće stranke Jedinstvena Rusija u regionalnom parlamentu javno su priznali da je opštinska kaza prazna i da komunalna preduzeća nemaju novca za plate, poreze i nabavku energenata. Ukoliko morski led okuje plovne puteve pre nego što preko programa „Severna dostava“ stigne preostali ugalj i nafta, brojni udaljeni gradovi i naselja ostaće potpuno bez grejanja.

Priznanje lokalnih vlasti da su sankcije i pad budžetskih prihoda doveli region do same ivice kolapsa predstavlja redak i otvoren sukob regionalnih funkcionera sa narativom Kremlja o ekonomskoj otpornosti. Dok Moskva usmerava finansijska sredstva ka ratnim potrebama, severne regije ostaju bez osnovnih garancija za preživljavanje zime, stavljajući lokalno stanovništvo pod direktnu pretnju od smrzavanja i prekida rada energetske infrastrukture.