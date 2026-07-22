Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 5.346: Više od 2.200 međunarodnih spasilaca i dalje na terenu

Broj žrtava razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 5.346 poginulih, dok je broj povređenih dostigao 16.740, saopštio je predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez, prenoseći najnoviji zvanični izveštaj.
U pogođenim područjima i dalje je aktivno 2.278 međunarodnih spasilaca, koji zajedno sa 30.989 pripadnika bezbednosnih službi i 31.745 volontera rade na saniranju posledica katastrofe. Do sada je uspešno spaseno 6.462 ljudi, a u 107 privremenih kampova zbrinuto je 23.122 građana.
Kada je reč o humanitarnoj pomoći, država je pružila podršku za 128.000 porodica. Kako bi se obezbedilo snabdevanje u ugroženim zonama, distribuirano je skoro 11.000 tona hrane i više od 40,6 miliona litara vode za piće.
Podsećamo, Venecuelu su 24. juna pogodila dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale u razmaku od samo 39 sekundi, nakon čega je u zemlji proglašeno vanredno stanje.
Autor: D.S.