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Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 5.346: Više od 2.200 međunarodnih spasilaca i dalje na terenu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Pedro Mattey ||

Broj žrtava razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu povećao se na 5.346 poginulih, dok je broj povređenih dostigao 16.740, saopštio je predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez, prenoseći najnoviji zvanični izveštaj.

U pogođenim područjima i dalje je aktivno 2.278 međunarodnih spasilaca, koji zajedno sa 30.989 pripadnika bezbednosnih službi i 31.745 volontera rade na saniranju posledica katastrofe. Do sada je uspešno spaseno 6.462 ljudi, a u 107 privremenih kampova zbrinuto je 23.122 građana.

Kada je reč o humanitarnoj pomoći, država je pružila podršku za 128.000 porodica. Kako bi se obezbedilo snabdevanje u ugroženim zonama, distribuirano je skoro 11.000 tona hrane i više od 40,6 miliona litara vode za piće.

Podsećamo, Venecuelu su 24. juna pogodila dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale u razmaku od samo 39 sekundi, nakon čega je u zemlji proglašeno vanredno stanje.

Autor: D.S.

#Crna Hronika

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