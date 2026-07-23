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Talačka kriza u banci u Bavarskoj: Ima mrtvih, u toku velika policijska operacija

Izvor: Blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Trenutno je u toku talačka kriza u jednoj banci u Bavarskoj, javlja "Blik". Prema izveštajima medija, nekoliko osoba je zarobljeno, a u toku je velika policijska operacija.

Situacija u nemačkom gradu Regensburgu je haotična. Prema izveštajima nekoliko medija, trenutno je u toku velika policijska operacija. Došlo je do talačke situacije u banci. Navodno, muškarac naoružan nožem drži nekoliko ljudi kao taoce, a jedna osoba je preminula, prenosi nemački "Fokus".

Jedna osoba umrla u bolnici

Kako javlja nemački "Fokus", povređena žrtva je prebačena u bolnicu. Ona je zadobila povrede opasne po život, a nažalost, ubrzo je i preminula.

Veliki broj policijskih snaga je ispred filijale banke, uključujući specijalne snage i helikoptersku jedinicu. Policija je blokirala područje dok traje drama.

Nema još zahteva otmičara

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je pokušala da opljačka banku, usled čega je više osoba uzela za taoce, piše švajcarski "Blik". Isprva se sumnjalo da ima više otmičara, ali je ustanovljeno da je reč o jednoj osobi.

Od otmičara još nisu pristigli nikakvi zahtevi, izjavila je portparolka policije. Motiv napadača, za koga se pretpostavlja da je muškarac, i dalje nije poznat.

Autor: S.M.

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