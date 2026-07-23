AKTUELNO

Svet

Nemački kancelar Fridrih Merc najavljuje rekonstrukciju vlade

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber ||

Nemački kancelar Fridrih Merc mogao bi već sutra da najavi rekonstrukciju nemačke vlade nakon iznenadnog odlaska istaknutog člana stranke Jensa Špana, koji je podneo ostavku usled polemike u vezi sa rođenjem deteta putem surogat-majke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Promene u kabinetu i stranci: Ministarka zdravlja Nina Varken najverovatnije će preuzeti funkciju šefa kancelarije kancelara Merca.

Naslednik na čelu poslaničkog kluba: Torsten Fraj, dosadašnji šef kancelarije kancelara i dugogodišnji Mercov bliski saradnik, trebalo bi da nasledi Špana na mestu predsednika poslaničkog kluba CDU/CSU u Bundestagu.

Novi ministar zdravlja: Karsten Lineman, aktuelni generalni sekretar Mercove CDU, mogao bi da zameni Varkenovu na mestu ministra zdravlja.

Moguće dodatne rokade: List Handelsblat navodi da bi poslanik CDU Filip Amtor takođe mogao da pređe u kancelariju kancelara na funkciju državnog ministra zaduženog za odnose savezne vlade sa 16 nemačkih pokrajina.

Jens Špan je podneo ostavku u subotu nakon kritika javnosti i stranke, s obzirom na to da je CDU ranije zauzimao stav protiv surogat-majčinstva, a Špan je svojevremeno važio za mogućeg rivala Merca u borbi za stranačko vodstvo. Konačna odluka i zvanična objava očekuju se uskoro.

Autor: D.S.

#Berlin

#Fridrih Merc

#Jens Špan

#Nemačka

#Vlada

POVEZANE VESTI

Svet

Kancelar Merc razmatra rekonstrukciju vlade: Ostavka Špana zbog surogat očinstva uzdrmala Nemačku

Svet

EVROPA DOBIJA NUKLEARNI 'KIŠOBRAN'?! Nemački kancelar otkrio detalje: Ovi razgovori se vode

Svet

Merc odbacio spekulacije da bi mogao da formira manjinsku vladu

Svet

MERKELOVA GA IZBACILA IZ STRANKE, SAD JE NAJMOĆNIJI POLITIČAR Ko je Fridrih Merc, novi kancelar Nemačke: U drugom krugu IZBEGAO BRUKU

Svet

MERC NIJE IZABRAN ZA NOVOG KANCELARA: Šok preokret u Nemačkoj

Svet

Merc: Nemačka će učestvovati u nadzoru prekida vatre ali neće slati vojnike u Ukrajinu