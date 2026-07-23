Nemački kancelar Fridrih Merc najavljuje rekonstrukciju vlade

Nemački kancelar Fridrih Merc mogao bi već sutra da najavi rekonstrukciju nemačke vlade nakon iznenadnog odlaska istaknutog člana stranke Jensa Špana, koji je podneo ostavku usled polemike u vezi sa rođenjem deteta putem surogat-majke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Promene u kabinetu i stranci: Ministarka zdravlja Nina Varken najverovatnije će preuzeti funkciju šefa kancelarije kancelara Merca.

Naslednik na čelu poslaničkog kluba: Torsten Fraj, dosadašnji šef kancelarije kancelara i dugogodišnji Mercov bliski saradnik, trebalo bi da nasledi Špana na mestu predsednika poslaničkog kluba CDU/CSU u Bundestagu.

Novi ministar zdravlja: Karsten Lineman, aktuelni generalni sekretar Mercove CDU, mogao bi da zameni Varkenovu na mestu ministra zdravlja.

Moguće dodatne rokade: List Handelsblat navodi da bi poslanik CDU Filip Amtor takođe mogao da pređe u kancelariju kancelara na funkciju državnog ministra zaduženog za odnose savezne vlade sa 16 nemačkih pokrajina.

Jens Špan je podneo ostavku u subotu nakon kritika javnosti i stranke, s obzirom na to da je CDU ranije zauzimao stav protiv surogat-majčinstva, a Špan je svojevremeno važio za mogućeg rivala Merca u borbi za stranačko vodstvo. Konačna odluka i zvanična objava očekuju se uskoro.

Autor: D.S.