Dubai nudi nagrade od 720 evra stanovnicima koji privuku turiste nakon pada poseta

Dubai je pokrenuo program pod nazivom "Dubai Invite" sa ciljem da podstakne turizam, koji je zabeležio pad usled posledica sukoba između SAD, Izraela i Irana.
Nagrade za stanovnike: Program koji je pokrenulo Odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaija omogućava stanovnicima UAE da pozovu rodbinu i prijatelje, a zauzvrat dobijaju pogodnosti vrednije od 3.000 dirhama (oko 720 evra) ukoliko pozvane osobe doputuju.
Detalji paketa: Prema sajtu "Visit Dubai", paket pogodnosti obuhvata hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše tri paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, a pogodnosti se mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju biti osobe koje ne žive u UAE, sa važećom turističkom vizom, i mogu biti nominovani samo jednom. Za samo 48 sati od pokretanja programa pristiglo je više od 10.000 prijava.
Uticaj sukoba na turizam: Nakon što je Dubai 2025. godine zabeležio rekordan broj od skoro 20 miliona turista, iranski raketni napadi i napadi dronovima u februaru pogodili su hotel "Ferment" i međunarodni aerodrom, čime je narušena slika grada kao bezbedne destinacije. Broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma se prepolovio, zabeležen je veliki broj praznih hotelskih soba, a pojedine kompanije su pretrpele pad prihoda veći od 50 odsto.
Zatvaranje i obnova hotela: Pojedini poznati hoteli su potpuno zatvoreni, drugi su ubrzali renoviranja, pa će tako i luksuzni hotel "Burž al Arab" biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Pored vladinog programa, drugi hoteli i kompanije priključili su se nudeći popuste od 45 odsto i besplatna noćenja.
Autor: D.S.