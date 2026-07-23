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Dubai nudi nagrade od 720 evra stanovnicima koji privuku turiste nakon pada poseta

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Dubai je pokrenuo program pod nazivom "Dubai Invite" sa ciljem da podstakne turizam, koji je zabeležio pad usled posledica sukoba između SAD, Izraela i Irana.

Nagrade za stanovnike: Program koji je pokrenulo Odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaija omogućava stanovnicima UAE da pozovu rodbinu i prijatelje, a zauzvrat dobijaju pogodnosti vrednije od 3.000 dirhama (oko 720 evra) ukoliko pozvane osobe doputuju.

Detalji paketa: Prema sajtu "Visit Dubai", paket pogodnosti obuhvata hotelski smeštaj, popuste u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše tri paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, a pogodnosti se mogu iskoristiti do decembra. Posetioci moraju biti osobe koje ne žive u UAE, sa važećom turističkom vizom, i mogu biti nominovani samo jednom. Za samo 48 sati od pokretanja programa pristiglo je više od 10.000 prijava.

Uticaj sukoba na turizam: Nakon što je Dubai 2025. godine zabeležio rekordan broj od skoro 20 miliona turista, iranski raketni napadi i napadi dronovima u februaru pogodili su hotel "Ferment" i međunarodni aerodrom, čime je narušena slika grada kao bezbedne destinacije. Broj aviokompanija koje saobraćaju preko aerodroma se prepolovio, zabeležen je veliki broj praznih hotelskih soba, a pojedine kompanije su pretrpele pad prihoda veći od 50 odsto.

Zatvaranje i obnova hotela: Pojedini poznati hoteli su potpuno zatvoreni, drugi su ubrzali renoviranja, pa će tako i luksuzni hotel "Burž al Arab" biti zatvoren 18 meseci zbog velike obnove. Pored vladinog programa, drugi hoteli i kompanije priključili su se nudeći popuste od 45 odsto i besplatna noćenja.

Autor: D.S.

#Dubai

#Turizam

#Ujedinjeni Arapski Emirati

#nagrade

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