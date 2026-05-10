IRANSKI TANKER SE JOŠ DIMI NAKON UDARA AMERIČKOG F-18 HORNETA! Vidi se i na satelitskom snimku, Teheran preti 'teškim napadom', raketiran brod kod obale Katara

72. dan pod početka rata Izraela i SAD protiv Irana, napadnut brod kod blizu katarske prestonice Dohe u Persijskom zalivu Danas je 72. dan pod početka rata Izraela i SAD protiv Irana, krhki prekid vatre i dalje je na snazi uprkos razmeni vatre poslednjih dana .na području oko Ormuskog moreuza.

Teheran je zapretio "teškim napadom" na američku imovinu na Bliskom istoku ukoliko iranski brodovi budu izloženi daljim napadima.

Napadnut brod kod obale Katara u Persijskom zalivu



Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštio je da je brod za rasute terete u Persijskom zalivu jutros pogođen nepoznatim projektilom.

Navodi se da je vazdušni udar na brod, koji se nalazio severoistočno od katarske prestonice Dohe, izazvao mali požar koji je u međuvremenu ugašen.

Iz UKMTO je navedeno da nije bilo žrtava ili uticaja na životnu sredinu.

Tramp ponavlja glavne tačke plana, čeka se odgovor Irana



Dok SAD čekaju iranski odgovor na najnoviji predlog za okončanje sukoba koji je počeo krajem februara, iz izjava predsednika Donalda Trampa i dalje stižu različite poruke na tu temu.

Tramp je ponovio ključne tačke plana: Amerika je glavna, iranska vojska je razorena i sve će uskoro biti završeno.

On je takođe insistirao da se Iranu ne sme dozvoliti da razvije nuklearno oružje i da mora da bude ponovo uspostavljena sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz.

- Oni žele da postignu dogovor. Imali smo veoma dobre razgovore u poslednja 24 sata i veoma je moguće da ćemo postići dogovor“, rekao je Tramp sredinom prošle sedmice u Beloj kući.

On je slično govorio više od mesec dana, tvrdeći 8. aprila, kada je proglasio dvonedeljni prekid vatre, da su "skoro sve tačke ranijih sporova dogovorene između SAD i Irana, ali da će dvonedeljni period omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje".

Taj prekid vatre je produžen, ali nema znakova daljih razgovora o širem sporazumu.

Satelitski snimci pokazuju da se iranski tanker i dalje dimi nakon što ga je F/A-18 Hornet raketirao

Satelitski snimci jednog od dva tankera koji su polovili pod iranskom zastavom, a koje je napao američki borbeni avion, pokazuju da je dim juče i dalje kuljao sa broda.

CNN navodi da dugačak trag dima izgleda da dolazi sa zadnje strane broda "MT Sevda", koji se nalazi istočno od Ormuskog moreuza.

Ovaj tanker je u petak pogodio američki ratni avion F/A-18 Hornet uz pomoć aviona Si star III.

BREAKING: US Navy F/A-18s Hammer Iranian Shadow Fleet Tankers – Sevda Engulfed in Flames Off Jask as Satellite Images Expose Blockade Breach Attempt



New Sentinel-2 satellite imagery captured on 9 May 2026 shows the Iranian tanker Sevda burning fiercely at the stern

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da brodovi krše američku blokadu iranskih luka.

Ovo su bili drugi i treći iranski brod koje je napao američki F/A-18 Hornet poslednjih dana.

Footage of a US Navy F/A-18 Super Hornet bombing the tanker Sevda as it attempted to run the US blockade on Iran.



CENTCOM says that US forces struck and disabled a pair of tankers as they attempted to head for an Iranian port.

Na prethodnom snimku koji je objavio CENTCOM videli su se plamen i stubovi dima na "MT Sevdi" nakon što je tanker pogođen.

Autor: A.A.