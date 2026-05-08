UŽIVO! KRIZA NA BLISKOM ISTOKU NE JENJAVA: SAD napale iranske tankere, a iranski čamci američke brodove, oglasio se Rubio

70. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Primirje Amerike i Irana je na ivici pucanja, dok Tramp tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.

21:34 Iranski predsednik: Kolonijalizam i eksploatacija nemaju mesta u svetu

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je da će Iran nastaviti da teži „prijateljskim odnosima“ sa drugim zemljama, zasnovanim na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima, odbacujući svaki oblik kolonijalizma.

„Politika kolonijalizma i eksploatacije neće imati mesta u budućem svetu“, rekao je Pezeškijan.

„Baš kao što je tolerancija ukorenjena u kulturi našeg naroda, borba protiv ugnjetavanja osvetljava celu istoriju ove zemlje".

18:59 Vens se sastao sa premijerom Katara zbog pregovora s Iranom

Američki potpredsednik Džej Di Vens sastao se danas sa premijerom Katara Muhamedom Bin Abdulrahman Bin Džasim Al Tanijem u Beloj kući, kako bi razgovarali o pregovorima sa Iranom, javlja Aksios pozivajući se na izvore.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je za američki portal da su se dvojjica političara sastala jutros.

Katar je ključan posrednik između SAD i Irana u pregovorima o sporazumu za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana.

18:14 Sumiramo današnja dešavanja

Američki avion pucao na dva iranska tankera: Američka vojska saopštila je da je jedan od njenih aviona onesposobio dva prazna iranska naftna tankera koji su plovili ka luci u Iranu. SAD navode da je ovo mera sprovođenja njihove blokade Irana.

Izveštaji o novim sukobima u Ormuskom prolazu: Iranski mediji sugerišu da je danas došlo do novih sukoba u oblasti moreuza, nakon razmene udara u četvrtak uveče.

SAD tvrde da je Iran pokrenuo "ničim izazvan" napad:

Sjedinjene Države navode da je Iran započeo razmenu vatre u četvrtak napadom na tri američka razarača. Američke snage su uzvratile, gađajući lansirna mesta koja je Iran koristio.

Iran optužuje SAD: Sa druge strane, iranska verzija događaja glasi da su SAD prve prekršile primirje i bombardovale "civilna područja".

Rubio očekuje iransku ponudu za mir tokom dana: Uprkos novim borbama, Marko Rubio navodi da SAD očekuju iranski predlog za okončanje rata u petak. Rubio se nada da će to biti "ozbiljna ponuda".

Iranski planovi za naplatu prolaza kroz Ormuski prolaz su "neprihvatljivi": Rubio dodaje da SAD neće tolerisati izveštaje o tome da je Iran osnovao novu agenciju za naplatu prolaza brodovima kroz moreuz u budućnosti.

UAE se brane od novih udara: Ne sukobljavaju se samo SAD i Iran. Ujedinjeni Arapski Emirati navode da Iran lansira nove udare, što ih je primoralo da presreću projektile i dronove.

18:12 Američki avion pucao na dva iranska tankera

Američka vojska saopštila je da je jedan od njenih aviona onesposobio dva prazna iranska naftna tankera koji su plovili ka luci u Iranu.

SAD navode da je ovo mera sprovođenja njihove blokade Irana.

18:11 Američke snage sprečavaju više od 70 tankera da uđu ili izađu iz iranskih luka

Američka blokada sprečava više od 70 tankera da uđu ili napuste iranske luke, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Ovi komercijalni brodovi imaju kapacitet za transport preko 166 miliona barela nafte, čija se vrednost procenjuje na više od 13 milijardi dolara, dodala je američka vojska.

Donald Tramp je stavio veliki akcenat na ovu blokadu - koju je ranije opisao kao "čelični zid" - ističući kako bi ona mogla da primora Iran na pregovore zbog dramatičnog uticaja nedostatka izvoza na iransku ekonomiju.

17:05 CENTCOM: Američke snage onesposobile tri iranska tankera u Omanskom zalivu, objavljen snimak napada

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da su američke snage onesposobile tri tankera pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu, navodeći da su brodovi pokušali da uplove u iranske luke uprkos američkoj blokadi.

Prema saopštenju CENTCOM-a na društvenoj mreži Iks, američka mornarica je onesposobila tankere "M/T Sea Star III" i "M/T Sevda" pre njihovog ulaska u iransku luku u Omanskom zalivu.

Američke snage su prethodno, prema istom saopštenju, 6. maja onesposobile i tanker "M/T Hasna", takođe pod iranskom zastavom, dok je pokušavao da uplovi u iransku luku u Omanskom zalivu.

17:01Sukob iranskih čamaca i američkih brodova u Ormuzu!Iranska novinska agencija Fars izveštava da se u Ormuskom prolazu došlo do sporadičnih sukoba između iranskih oružanih snaga i američkih brodova. Detalji nisu objavljeni.

16:19 Rubio: Moguć razgovor Trampa i pape Lava XIV u bliskoj budućnosti

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da je moguć telefonski razgovor između američkog predsednika Donalda Trampa i pape Lava XIV u bliskoj budućnosti.

"Možda, to bi moglo da se dogodi", rekao je Rubio u Rimu odgovarajući na pitanje novinara o mogućem razgovoru Trampa i pape.

Istovremeno, Rubio je, kako prenosi ANSA, ocenio da je njegov sastanak sa papom Lavom XIV u Vatikanu bio "veoma pozitivan" i "srdačan", navodeći da SAD i Sveta stolica dele posvećenost miru.

"Crkva je oduvek radila na misiji mira i poštovanja čovečanstva", rekao je Rubio novinarima u američkoj ambasadi u Rimu.

On je dodao da je tokom razgovora upoznao papu sa situacijom u vezi sa Iranom i istakao značaj razmene stavova između dve strane.

Odnosi SAD i Vatikana pogoršani su nakon Trampovih kritika na račun pape zbog njegovih stavova protiv rata tokom sukoba sa Iranom.

Rubio je tokom posete Rimu razgovarao i sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Antoniom Tajanijem kao i sa premijerkom Italije Đorđom Meloni.

16:02 UAE: Odgovorili smo na još jedan iranski napad, razmenjena vatra u Ormuskom moreuzu

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da su u petak odgovorili na još jedan iranski raketni napad, nekoliko sati nakon što su SAD objavile da su razmenile vatru sa iranskim snagama u Ormuskom prolazu, što su najnoviji udarci na poljuljano primirje staro mesec dana.

Ministarstvo odbrane UAE navelo je da su tri osobe ranjene nakon što je protivvazdušna odbrana presrela dve balističke rakete i tri drona koje je lansirao Iran. Nije bilo jasno da li su svi uspešno presretnuti. Nadležni su poručili građanima da se drže podalje od svih ostataka koji su pali.

15:52 Rubio: Očekujem da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas u Rimu da očekuje da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog o prekidu vatre.

Rubio je nakon razgovora sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajaniem rekao da se "očekuju konkretni pomaci u narednim satima", ističući da je Iran, kako je naveo, podeljen, ali da se nada ozbiljnoj ponudi.

"Videćemo šta će se dogoditi, očekujem razvoj događaja u narednim satima", rekao je Rubio na brifingu u američkoj ambasadi u Rimu, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

Rubio: Iranci su prvi pucali na naše brodove

Američki državni sekretar Marko Rubio dodatno je branio tvrdnje Vašingtona da je američka vojska delovala u samoodbrani tokom sinoćnjih sukoba sa Iranom u području Ormuskog moreuza.

- Ono što ste juče videli bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci otvorili vatru, a SAD su odgovorile odbrambeno kako bi se zaštitili - rekao je Rubio novinarima u Italiji.

Rubio je potom dodao: „Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas.“

UAE: Presretnute iranske rakete i dronovi, troje ranjenih

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane presreli dve balističke rakete i tri bespilotne letelice lansirane iz Irana. Tri osobe su zadobile lakše povrede.

- Od početka otvorenih iranskih napada na Ujedinjene Arapske Emirate, protivvazdušna odbrana je delovala protiv ukupno 551 balističke rakete, 29 krstarećih raketa i 2263 bespilotne letelice - objavilo je ministarstvo na X

Iran se za sada nije oglasio o najnovijem razvoju događaja.

The UAE air defence systems engaged 2 ballistic missiles and 3 UAV’s.



The Ministry of Defence announced that on May 8, 2026, the UAE air defence systems engaged 2 ballistic missiles and 3 UAV’s launched from Iran, resulting in 3 moderate injuries.



Since the beginning of the… pic.twitter.com/wuEKN00SHg — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) 08. мај 2026.

Napadnut kineski tanker kod Ormuskog moreuza

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je naftni tanker sa kineskom posadom napadnut u blizini Ormuskog moreuza.

Portparol Lin Đian rekao je da do sada nije bilo prijavljenih žrtava - ali da je Kina duboko zabrinuta zbog plovila u tom plovnom putu.

Prema izveštaju kineskih medija koji je juče objavljen, napad se dogodio u ponedeljak.

Ovo je prvi zabeleženi napad na kineski brod od početka sukoba između SAD i Irana krajem februara. Eskalacija tenzija gotovo je potpuno zaustavila saobraćaj kroz ključni plovni put kojim prolazi petina svetskih zaliha nafte i gasa.

Prema izvorima pomorske bezbednosti, oštećen je hemijski i naftni tanker "JV Innovation", koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva. Incident se dogodio kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, blizu luke Mina Sakr, gde je izbio požar na palubi broda.

Izraelski vazdušni napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dete i bolničar

U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 12 osoba, dok je desetine ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima, među žrtvama su jedno dete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mestu Majdal Selem.

Napadi se nastavljaju uprkos zvanično proglašenom primirju, a razmena vatre između Izraela i Hezbolaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebalo bi da se održi sledećeg četvrtka i petka u Vašingtonu, potvrdili su izvori iz američkog Stejt departmenta i izraelski zvaničnici.

Trump: "We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way, the people weren't hurt. But they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a… pic.twitter.com/8w8RXyktvx — The Bulwark (@BulwarkOnline) 08. мај 2026.

Tramp se danas obraća javnosti, tvrdi da je primirje i dalje na snazi

Donald Tramp će se danas obratiti javnosti iz Bele kuće, potvrđeno je iz zvaničnih izvora. Predsednik SAD će govoriti oko 18 časova po srpskom vremenu, ali iz Bele kuće nisu otkrili tačne teme o kojima će biti reči.

Obraćanje dolazi dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmenili vatru u blizini Ormuskog moreuza. Teheran je prethodno optužio Vašington za kršenje primirja i na to odgovorio napadom na američke vojne brodove.

"To je packa iz ljubavi"

Pre objave na mreži Truth Social, u kojoj je zapretio da će udariti Iran "mnogo nasilnije", predsednik SAD Donald Trump je navodno američke udare u četvrtak nazvao "packama iz ljubavi".

Govoreći za ABC News, Tramp je takođe tvrdio da primirje, za koje je Teheran optužio SAD da su ga prekršile, nije okončano.

"Primirje traje. Na snazi je", rekao je američki predsednik u telefonskom razgovoru za tu medijsku kuću.

Cene nafte ponovo skočile

Cene nafte su skočile, a akcije pale u petak, nakon što su obnovljeni sukobi SAD i Irana u Ormuskom moreuzu.Tržišta širom sveta su ove nedelje doživela snažan rast zbog rastućeg optimizma da će se desetonedeljni sukob, koji je doveo do skoka cena nafte, uskoro završiti. Međutim, optimistično raspoloženje je ublaženo nakon vesti o razmeni vatre između SAD i Irana u četvrtak, što je ugrozilo jednomesečno primirje.Cene nafte, koje su pale za oko 10% u poslednja tri dana, porasle su za više od 1% u petak, izveštava agencija Frans pres.

Tramp je odložio "Projekat sloboda" nakon otpora Saudijaca

Odbijanje Saudijske Arabije da dozvoli SAD da koriste njene baze i vazdušni prostor za vojnu pratnju tankera sa naftom koji prolaze kroz Ormuski moreuz bio je razlog za odluku Donalda Trampa da odloži "Projekat sloboda", nekoliko dana nakon njegovog pokretanja.Rijad je rekao Beloj kući da neće dozvoliti da se njegova vazduhoplovna baza Princ Sultan koristi za pokretanje operacije Projekat Sloboda, koju su SAD predstavile kao naslednika Operacije Epski bes.Saudijska Arabija je odbila da odustane od svojih prigovora uprkos ličnom pozivu između prestolonaslednika Mohameda bin Salmana i Trampa, izvestio je NBC.Sukob, koji Rijad nije porekao, podvlači želju Saudijske Arabije za trajnim okončanjem rata u Iranu pod gotovo svim uslovima, za razliku od svog odlučnijeg suseda u Zalivu, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Autor: S.M.