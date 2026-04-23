UŽIVO! PVO dejstvuje u Teheranu: Trampova 'zver' stigla na Bliski istok, Izrael kaže da čeka 'zeleno svetlo SAD'

Danas je 55. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, prekid vatre i dalje na snazi, uprkos jučerašnjim napadima Teherana na tri broda u Ormuskom moreuzuali i američke blokade iranskih luka.

Danas se u Vašingtonu održava druga runda pregovora Izraela i Libana, a libanski predsednik Džozef Aun je kazao da su dve strane trenutno u kontaktu u vezi sa "produženjem prekida vatre" između izraelske vojske i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah koje ističe u nedelju.

Trampova "zver" stigla na Bliski istok

Nosač aviona USS George H.W. Bush sada je stigao u područje odgovornosti američke Centralne komande, čime je postao treći nosač aviona koji se nalazi na Bliskom istoku tokom krhkog primirja u ratu s Iranom.

"Buš" se sada nalazi u Indijskom okeanu, prema objavi vojne komande na društvenim mrežama. USS Abraham Lincoln je smešten u Arapskom moru, dok je USS Gerald R. Ford u Crvenom moru.

USS George H.W. Bush, koji je napustio matičnu luku u Norfolku u saveznoj državi Virdžinija krajem marta, prvo je prešao Atlantski okean, a zatim napravio neuobičajen potez skretanjem ka jugu i plovidbom oko Rta dobre nade, pre nego što je krenuo ka vodama Bliskog istoka.

PVO dejstvuje u Teheranu

Iranski mediji su izvestili o zvuku sistema protivvazdušne odbrane koji dejstvuju u glavnom gradu, Teheranu.

Iranska državna novinska agencija IRNA navodi da je prijavljena "vatra protivavionske municije" u zapadnom i istočnom Teheranu. Takođe, agencija Mehr, koja je povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC), prenosi: "Sistemi protivvazdušne odbrane su se mogli čuti u delovima Teherana kako bi se suprotstavili neprijateljskim ciljevima".

BBC je takođe razgovarao sa ljudima u Teheranu koji su opisali da su čuli ono što veruju da su sistemi protivvazdušne odbrane. Za sada nije jasno šta se događa.

"Čekamo zeleno svetlo od SAD da vratimo Iran u kameno doba"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac, rekao je tokom bezbednosne procene, da je Izrael spreman da nastavi borbe protiv Irana i da čeka "zeleno svetlo od Sjedinjenih Država" za ciljanje novog vrhovnog vođe i iranskih energetskih postrojenja.

Italija spremna da pošalje četiri broda u Ormuski moreuz, uključujući dva minolovca

Italija je spremna da rasporedi do četiri broda, uključujući dva minolovca, u Ormuski moreuz kako bi ga očistila od mina, rekao je načelnik štaba italijanske mornarice Đuzepe Beruti Bergoto.

U razgovoru za Rai, Bergoto je rekao da se misija planira u saradnji sa Velikom Britanijom, Francuskom, Holandijom i Belgijom.

„Mi smo deo međunarodne koalicije i druge zemlje će takođe poslati minolovce“, rekao je on.

Tramp: "Pucajte i uništite svaki čamac! Nema oklevanja"

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je mornarici Sjedinjenih Država da puca i uništi svaki čamac koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza.

"Naredio sam mornarici Sjedinjenih Država da puca i uništi svaki čamac, ma koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, 159 njih, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Nema oklevanja. Pored toga, naši 'čistači' mina trenutno čiste moreuz.

Iran’s Revolutionary Guard fired on 3 ships and seized 2 container vessels, identified as MSC Francesca and Epaminondas in the Strait of Hormuz. Thankfully, no crew were reported injured, but one ship was damaged. pic.twitter.com/RtcY4ihtZI — The Maritime (@themaritimenet) 22. април 2026.

Na drugom zaplenjenom brodu Iranci zarobili ukrajinske i filipinske pomorce

Članovi posade teretnog broda za kontejnerski prevoz "MSC Epaminondas" su bezbedni nakon iranskog napada u Ormuskom moreuzu.

Grčki list Katimerini preneo je da je to saopštila kompanija "Tehnomar šiping", operater broda.

- Brod je juče plovio na otprilike 20 nautičkih milja od obale Omana kada mu se približio gliser sa posadom koji je otvorio vatru, udario brod i naneo štetu - saopštio je "Tehnomar šiping".

Grčka brodarska kompanija potvrdila je da su se iranske snage ukrcale na brod, ali je dodala da su svi članovi posade bezbedni i da nema izveštaja o povređenima.

Cena nafte opet iznad 100 dolara za barel, skok od skoro šest dolara u poslednja 24 sata

Cena nafte je u konstantnom porastu nakon propalih nadanja u drugu rundu mirovnih pregovora između SAD i Irana u Pakistanu.

Barel sirove nafte tipa Brent, čija je vrednost referentna za ceo svet, od jutros košta 103, što je porast od skoro šest dolara u poslednja 24 sata.

Aragči: Američki i izraelski napadi predstavljaju "koren nesigurnosti" u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, tvrdi da američki i izraelski napadi predstavljaju "koren nesigurnosti" u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu.

U nizu objava iranske vlade na društvenoj mreži X navodi se da se Abas Aragči sastao u Teheranu sa Čungom Bjung-haom, specijalnim izaslanikom Južne Koreje, a šef iranske diplomatije je pozvao zemlje sveta da "zauzmu jasan i čvrst stav u osudi ovih napada".

Navodi se da je Aragči rekao da je Iran preduzeo mere u skladu sa međunarodnim pravom kako bi odbranio sopstvenu bezbednost i interese, dodajući da odgovornost za posledice "leži na agresorima".

Trampova portparolka kaže da Iran zaplenom brodova ne krši prekid vatre: Oni su gomila pirata

Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće, komentarisala je za Foks njuz iranske zaplene brodova u Ormuskom moreuzu i poručila da Vašington te vojne akcije Teherana ne smatra kršenjem prekida vatre.

- To nisu bili američki brodovi. To nisu bili izraelski brodovi. To su bila dva međunarodna broda - kazala je Livit.

Ona se podsmehnula tome što je iranska Ratna mornarica objavila da je brodove zaplenila "brzim topovnjačama".

Livit je rekla da je Iran prešao put od "najsmrtonosnije mornarice na Bliskom istoku do toga da se sada ponaša kao gomila pirata".

Erdogan razgovarao sa Štajnmajerom: Rat slabi Evropu, ako se ne reši, preti mnogo veća šteta

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da rat u Iranu počinje da "slabi Evropu".

U objavi na društvenim mrežama iz Erdoganovog kabineta navodi se da su dvojica lidera razgovarala telefonom u sredu o odnosima između dve zemlje i aktuelnim ratovima u Iranu i Ukrajini.

- Predsednik Erdogan je primetio da je rat u našem regionu počeo da slabi i Evropu i da bi, ako se ovaj trend ne reši mirovnim pristupom, šteta koju je prouzrokovao period sukoba mogla da bude daleko veća - navodi se u objavi.

Američki marinci do sada zaustavili 31 brod, Pezeškijan tvrdi da je blokada "prepreka" za pregovore, oglasila se Bela kuća

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je kasno sinoć da je od početka američke blokade iranskih luka u Ormuskom moreuzu "naložila 31 brodu da se okrene ili vrati u luku".

Navedeno je da su većina brodova bili tankeri za naftu i da su "poštovali uputstva SAD".

Iranski predsednik Masud Pezeškijan nazvao je ovu blokadu jednom od "glavnih prepreka" na putu ka "istinskim pregovorima" sa Vašingtonom.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit kazala je da je američki predsednik Donald Tramp "zadovoljan" blokadom, koju je opisala kao "efikasnu i uspešnu".

Australijski voditelj srpskog porekla prikazao upad komandosa Revolucionarne garde na drodove u Ormuskom moreuzu

Skaj njuz Australija prikazao je dramatičan snimak upada komandosa Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) na zaplenjene brodove u Ormuskom moreuzu.

Klip je najavio Piter Stefanović, poznati australijski voditelj srpskog porekla, koji je naveo da je iranska agencija Tasnim objavila snimak maskiranih pripadnika IRGC kako se penju na veliki teretni brod u vlasništvu pomorskog giganta MSC.

Teheran je juče objavio da je zaplenio dva broda za kontejnerski prevoz ove kompanije, a na treće plovilo su snage IRGC takođe otvorile vatru.

Autor: A.A.