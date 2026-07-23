Tramp nagovestio da još nije spreman za prekid vatre sa Iranom: Potrebno im je još

Američki predsednik Donald nagovestio je da još nije spreman da pregovara o novom prekidu vatre sa Iranom, uz obrazloženje da je Teheranu "potrebno još", aludirajući na masovna bombardovanja iranskih vojnih i industrijskih objekata.

Izjava američkog predsednika: Tokom posete Agenciji za zaštitu životne sredine, Tramp je izjavio da se SAD izuzetno dobro snalaze protiv Islamske republike Iran, dodajući da bi iranski lideri želeli nešto da urade, ali da on smatra kako još uvek nisu spremni i da im je "potrebno još toga".

Nuklearno oružje i optužbe: Tramp je ocenio da iranski lideri imaju "zle namere" i ponovio zakletvu da Iranu neće biti dozvoljeno da proizvede nuklearno oružje.

Uzroci i posledice sukoba: Obnovljeni napadi traju duže od nedelju dana, a otpočeli su nakon što je iranska vojska napala nekoliko brodova u Ormuskom moreuzu. Ovi sukobi prouzrokovali su skok cena nafte na 100 dolara za barel.

Vojne akcije SAD: Tokom nedelje, američka vojska je izvodila napade širom Irana i ponovo uvela blokadu iranskih luka, čime je prouzrokovana gotovo potpuna blokada tog plovnog puta.

Autor: D.S.