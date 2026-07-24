Više od 1.000 umrlih u epidemiji ebole u Kongu, stigle strašne reči nadležnih: Nemamo vakcine i nemamo lekove

Više od 1.000 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo, saopštio je danas Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), upozoravajući da se radi o najbrže širećoj epidemiji ebole u istoriji.

Generalni direktor Africa CDC Žan Kaseja rekao je na zdravstvenom samitu u Gani da je potvrđen 1.031 smrtni slučaj, preneo je AP.

"Ovo su ljudi koji umiru. Umiru jer nemamo vakcine, nemamo lekove, nemamo finansiranje", rekao je Kaseja.

Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Konga, do ponedeljka su registrovana 2.473 slučaja zaraze, dok je najmanje 737 pacijenata bilo u izolaciji ili na bolničkom lečenju.

Epidemija, proglašena 15. maja, razlikuje se od prethodnih po tome što za virus Bundibugjo, koji je izazvao ovu epidemiju, ne postoje odobrene vakcine niti terapije.

Takođe, broj smrtnih slučajeva raste brže nego u bilo kojoj prethodnoj epidemiji ebole, uključujući onu iz perioda 2013-2016, tokom koje je zabeleženo više od 11.000 smrtnih slučajeva među najmanje 28.000 obolelih.

Za razliku od sadašnje epidemije, tada je bilo potrebno oko osam meseci da broj umrlih dostigne 1.000.

Autor: A.A.