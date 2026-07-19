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EPIDEMIJA U KONGU NE JENJAVA: Broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 2.267

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Moses Sawasawa ||

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećao se na 2.267, dok je od posledica ove bolesti do sada preminulo 893 ljudi, saopštila je vlada te zemlje.

Alarmantni podaci u poslednja 24 sata

Najnoviji zvanični podaci, koji obuhvataju stanje zaključno sa petkom, ukazuju na ubrzano širenje epidemije:

U periodu od četvrtka do petka zabeleženo je 86 novih slučajeva ebole.

U istom vremenskom intervalu evidentirano je i 29 novih smrtnih slučajeva.

Izazovi u suzbijanju epidemije

Reakcija nadležnih vlasti u Kongu na ovu zdravstvenu krizu suočava se sa brojnim preprekama na terenu. Kao ključni faktori koji otežavaju suzbijanje virusa izdvajaju se nedostatak adekvatnih centara za lečenje, kao i otpor lokalnih zajednica prema uvođenju strogih higijenskih mera.

Autor: D.S.

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