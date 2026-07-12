EBOLA SEJE SMRT U KONGU: Zarazili se Amerikanci u humanoj misiji, svet strahuje od širenja smrtonosnog virusa!

U Demokratskoj Republici Kongo trenutno vlada stravična situacija, jer je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 1.830, uz čak 648 smrtnih ishoda.

Najnovija vest koja je uznemirila svetsku javnost jeste da je američki državljanin, koji je bio angažovan u humanoj misiji jedne humanitarne organizacije u toj afričkoj zemlji, testiran pozitivno na izuzetno opasan Bundibugyo soj virusa ebole.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti potvrdili su da sarađuju sa nadležnim agencijama kako bi identifikovali osobe visokog rizika koje su bile u direktnom kontaktu sa zaraženim humanitarcem i zaustavili dalje prenošenje virusa.

Iako zvanični podaci navode da je rizik po američku javnost i putnike trenutno „veoma nizak“, činjenica da virus nemilosrdno pogađa strane državljane koji su došli da pomognu, unosi ozbiljnu nelagodu i pitanje – koliko je svet zaista zaštićen od ove katastrofe?

Ovo, nažalost, nije prvi put da američki lekari i humanitarni radnici, u pokušaju da spasu živote, postaju žrtve virusa. U maju je američki lekar, doktor Piter Staford, oboleo od ebole tokom svoje misije u Demokratskoj Republici Kongo, nakon čega je morao biti hitno evakuisan na lečenje u Berlin. Da opasnost nije lokalizovana samo na afrički kontinent, svedoči i slučaj od prošlog meseca, kada je još jedan humanitarni radnik po povratku iz svoje misije u Demokratskoj Republici Kongo testiran pozitivno na ebolu u Francuskoj, što je bio prvi zabeleženi slučaj u toj zemlji.

Dok nadležni tvrde da je epidemija ograničena na udaljena područja Demokratske Republike Kongo i susedne Ugande, učestali slučajevi zaraze stranih humanitaraca otvaraju pitanje da li je međunarodna zajednica dovoljno spremna za ovakvu zdravstvenu pretnju.

Autor: D.S.