Alarmantno upozorenje SZO: Epidemija ebole u Kongu možda i četiri puta veća od zvaničnih podataka

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1.830, uključujući 648 smrtnih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo komunikacija te zemlje.

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za vanredne situacije Čikve Ihekvezu rekao je juče da većina novih slučajeva ebole u delovima Konga nema poznatu vezu sa postojećim pacijentima i da bi pravi obim epidemije mogao da bude dva do četiri puta veći nego što zvanični podaci ukazuju.

"Osamdeset odsto novih pacijenata dolaze van poznatih lista kontakata u srcu epidemije u Buniji, u provinciji Ituri. U područjima sa manje slučajeva, poput provincije Severni Kivu, skoro svi novi slučajevi dolaze sa lista kontakata, što je znak izvesnog napretka", rekao je Ihekvezu, prenosi Rojters.

Autor: D.S.