Ebola u Kongu i dalje u fazi širenja: Zabeleženo više od 1.600 slučajeva, situacija pod lupom SZO

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo, nažalost, još uvek nije stabilizovana i nalazi se u fazi širenja, upozoravaju zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Prema poslednjim podacima, broj potvrđenih slučajeva obolelih od ove opasne bolesti porastao je na 1.624, dok je broj smrtnih ishoda dostigao 521.

Zdravstvene vlasti ističu da je situacija izuzetno složena zbog kombinacije faktora: učestalog kretanja stanovništva, persistentne nesigurnosti u regionima zahvaćenim sukobima i krhkosti zdravstvenog sistema. Virus koji trenutno cirkuliše pripada vrsti Bundibugyo, za koju, za razliku od nekih drugih oblika ebole, trenutno ne postoji odobrena vakcina ili specifična terapija, što dodatno otežava napore za suzbijanje epidemije.

Najpogođenije oblasti

Epidemija je najkoncentrovanija u provinciji Ituri, koja beleži ubedljivo najveći broj obolelih, dok se virus proširio i na susedne provincije Severni i Južni Kivu. SZO naglašava da je angažovanje lokalnih zajednica ključno za kontrolu širenja zaraze, dok međunarodni timovi pružaju podršku u obuci medicinskog osoblja, trijaži pacijenata i unapređenju kapaciteta za izolaciju.

Iako je zabeleženo nekoliko importovanih slučajeva u inostranstvu (uključujući Ugandu i jedan slučaj u Francuskoj), stručnjaci poručuju da je rizik za šire populacije izvan pogođenih regiona u ovom trenutku nizak, uz napomenu da su rigorozni protokoli nadzora i dalje na snazi.



Autor: D.S.