AKTUELNO

Svet

Ebola u Kongu i dalje u fazi širenja: Zabeleženo više od 1.600 slučajeva, situacija pod lupom SZO

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Moses Sawasawa ||

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo, nažalost, još uvek nije stabilizovana i nalazi se u fazi širenja, upozoravaju zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Prema poslednjim podacima, broj potvrđenih slučajeva obolelih od ove opasne bolesti porastao je na 1.624, dok je broj smrtnih ishoda dostigao 521.

Zdravstvene vlasti ističu da je situacija izuzetno složena zbog kombinacije faktora: učestalog kretanja stanovništva, persistentne nesigurnosti u regionima zahvaćenim sukobima i krhkosti zdravstvenog sistema. Virus koji trenutno cirkuliše pripada vrsti Bundibugyo, za koju, za razliku od nekih drugih oblika ebole, trenutno ne postoji odobrena vakcina ili specifična terapija, što dodatno otežava napore za suzbijanje epidemije.

Najpogođenije oblasti

Epidemija je najkoncentrovanija u provinciji Ituri, koja beleži ubedljivo najveći broj obolelih, dok se virus proširio i na susedne provincije Severni i Južni Kivu. SZO naglašava da je angažovanje lokalnih zajednica ključno za kontrolu širenja zaraze, dok međunarodni timovi pružaju podršku u obuci medicinskog osoblja, trijaži pacijenata i unapređenju kapaciteta za izolaciju.

Iako je zabeleženo nekoliko importovanih slučajeva u inostranstvu (uključujući Ugandu i jedan slučaj u Francuskoj), stručnjaci poručuju da je rizik za šire populacije izvan pogođenih regiona u ovom trenutku nizak, uz napomenu da su rigorozni protokoli nadzora i dalje na snazi.

Autor: D.S.

#Afrika

#Epidemija

#Kongo

#Virus

#Zdravlje

#eobla

#szo

#vesti

POVEZANE VESTI

Društvo

SZO UPOZORAVA! Epidemija u Kongu izmiče kontroli: Registrovano skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 smrtnih ishoda (FOTO)

Svet

EBOLA ODNELA 69 ŽIVOTA? Vratila se epidemija

Svet

SZO: Počelo kliničko ispitivanje terapije protiv Bundibugjo soja ebole u Kongu

Svet

Ebola se širi u Kongu i Ugandi: Zdravstvene službe upozoravaju na opasnost od nekontrolisanog prenosa zaraze

Svet

EBOLA STIGLA U EVROPU: Zaražen lekar koji se vratio iz misije u Kongu!

Svet

PANIKA U SVETU! SZO proglasila epidemiju ove smrtonosne bolesti u dve države u kojim ima skoro 160 miliona ljudi!