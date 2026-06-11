Ebola se širi u Kongu i Ugandi: Zdravstvene službe upozoravaju na opasnost od nekontrolisanog prenosa zaraze

U Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole, a 127 osoba je preminulo od posledica te bolesti. Zdravstveni zvaničnici upozoravaju da je epidemija ozbiljna, posebno zbog poteškoća u praćenju osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

Najnoviji podaci iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti pokazuju da je epidemija ebole zahvatila veći broj ljudi nego što se ranije pretpostavljalo. Pored situacije u Demokratskoj Republici Kongo, zabeleženi su slučajevi i u susednoj Ugandi, gde je potvrđeno 19 obolelih i dvoje preminulih.

Rizik zbog nepronađenih kontakata

Generalni direktor te zdravstvene organizacije, Žan Kaseja, naglasio je da je najveći problem što veliki broj ljudi koji su bili u neposrednoj blizini zaraženih još uvek nije pod lekarskim nadzorom. U najteže pogođenoj pokrajini Ituri, pod nadzorom je manje od 5.000 osoba, dok stručnjaci procenjuju da bi broj ljudi koji su bili u kontaktu sa obolelima mogao da iznosi oko 24.000.

"Ako te ljude ne evidentiramo i ne pratimo njihovo stanje, rizik od daljeg širenja zaraze je ogroman", upozorio je Kaseja.

Takođe je ukazao na to da mnogi pacijenti kod kojih je potvrđena bolest još uvek nisu smešteni u specijalizovane centre za lečenje, što direktno ugrožava bezbednost stanovništva. Prema oceni zdravstvenih radnika, sve dok se ne uspostavi potpuna kontrola nad kretanjem svih zaraženih i njihovih kontakata, epidemiju neće biti moguće suzbiti.

Autor: D.S.