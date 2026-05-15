Dok je svet u STRAHU zbog sve više zaraženih sa KRUZERA SMRTI, izbila velika epidemija još SMRTONOSNIJEG VIRUSA: Sve brže se širi, veliki broj MRTVIH

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštio je da saziva hitan sastanak zbog situacije.

Stotine sumnjivih slučajeva, desetine mrtvih

Agencija je saopštila da je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih slučajeva, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongbvalu i Rvampara.

Dodaje se da početni nalazi ukazuju na prisustvo soja virusa koji ne pripada Zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, i da je sekvenciranje u toku kako bi se virus dalje okarakterisao.

Zabrinutost zbog urbane sredine i kretanja stanovništva

- Afrički CDC je zabrinut zbog rizika od daljeg širenja bolesti, zbog urbane sredine Bunije i Rvampare, intenzivnog kretanja stanovništva i mobilnosti povezane sa rudarskim aktivnostima u Mongbvalu“, navodi se u saopštenju.

Kako se virus ebole širi

Bolest koju izaziva virus ebole je teška i često fatalna. Širi se direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili kontaktom sa ljudima koji su preminuli od bolesti, saopštio je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

